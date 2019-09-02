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影／中秋節將至 營養師教你做「花漾沁涼」烤肉餐

2019-09-02 13:49聯合報 記者翁浩然╱即時報導

不少民眾中秋節期間喜歡烤肉，但卻可能攝取高油鹽、高熱量影響腸胃健康、破壞體態；為此，北市立聯合醫院仁愛院區營養師杜明徽今年開發「花漾沁涼烤肉組」包含花漾肉捲、火龍果沁涼及蘋安柚香沾醬，教民眾如何吃得健康。

為避免烤肉食攝取高油鹽、高熱量，杜明徽建議，「吃多少烤多少」，食材可採新鮮瘦肉如里肌肉、魚肉及蔬菜取代醃製等加工製品，多菜少肉少澱粉來降低腸胃負擔、增加腸胃蠕動與飽足感，並避免吃過多的傳統醬料，醃製肉品應避免再塗烤肉醬；除醬料可加水稀釋，也應注意過多的含糖飲料只會越喝越渴，應多喝水或茶等無糖飲料。

杜明徽表示，花漾肉捲是用醃里肌肉包覆新鮮蔬菜製成，1人分約準備肉70公克、紅椒、黃椒、杏鮑菇、玉米筍、竹筍等蔬菜共30公克，將醬油、米酒及二砂均勻混和做成醃醬將里肌肉放入約5分鐘即可製成肉捲備用。

沁涼凍飲1人分約要準備火龍果50公克、石花菜2公克、水100ml、糖5公克，先將一半火龍果榨汁備用，並清洗石花菜加水煮沸後過濾分為兩分1分冷卻後放入冰箱冷藏，另1分混和火龍果汁經冷卻後放入冰箱冷藏，最後將2種凍及剩下的火龍果切丁混合糖水即可飲用。

至於蘋安柚香沾醬則使用新鮮蘋果、柚子切塊打汁，與蒜泥、醬油混合而成，約需蘋果30公克、柚子40公克、蒜頭1瓣、醬油1匙。

衛生局則提醒，民眾烤肉時務必將生、熟食材分開處理，避免容器、夾子交叉污染，生鮮食材離開冰箱冰桶必須在3小時內加熱調理；另也建議民眾每周運動要達150分鐘為宜。

不少民眾中秋節期間喜歡烤肉，但卻可能攝取高油鹽、高熱量影響腸胃健康、破壞體態；為...
不少民眾中秋節期間喜歡烤肉，但卻可能攝取高油鹽、高熱量影響腸胃健康、破壞體態；為此，北市立聯合醫院仁愛院區營養師杜明徽今年開發「花漾沁涼烤肉組」。記者翁浩然／攝影
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