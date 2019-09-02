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就是愛島嶼風！HUBLOT打造夏季魅力腕表

2019-09-02 12:54聯合報 記者曾智緯╱即時報導

年輕又充滿動感的宇舶表（HUBLOT）大概是最熱愛「夏天」元素的鐘表品牌，光是這季就推出了伊比薩島限定表、希臘米科諾斯島特別款腕表，以及BoldOr Mirabaud帆船賽表款，每一只都別具特色，讓藏家及表迷都很苦惱。

HUBLOT連續7年為希臘米科諾斯島推出經典融合系列特別版腕表都被秒殺，今年夏天再次推出全新設計，靈感來自愛琴海與基克拉澤斯群島（又稱為風車島），這也是品牌首次採用全新研發晴空藍陶瓷材質表圈，搭配獨家皇金表殼及鈦金屬表殼。經典融合系列米科諾斯島計時碼表為了致敬這座島嶼以及島上的著名象徵，HUBLOT以晴空藍陶瓷表圈象徵蔚藍的愛情海，並在3點鐘位置具有獨特旋轉風車小表盤，呼應米科諾斯島的著名地標。

也就是因為米科諾斯島特別表款大受表迷歡迎，HUBLOT今年還在歐洲度假勝地的西班牙伊比薩島開設快閃店，並推出期間限定銷售的經典融合系列伊比薩計時碼表。有著拋光藍陶瓷表殼，搭配同色系表圈，讓人聯想到蔚藍的天空以及海洋，HUBLOT還以小秒盤加上和平的標誌傳遞島上獨特的嬉皮文化，表背並鐫刻了「Hublot Loves Ibiza 」字樣，全球限量50只。

不只，上述的兩只島嶼風格表款，再度擔任BoldOr Mirabaud帆船賽官方計時的HUBLOT一樣備有特別表款，以湖水的海軍藍和鋼鐵灰，這兩種顏色打造全新經典融合系列BoldOr Mirabaud 計時碼表。鋼鐵灰色的表盤以放射狀太陽紋打磨，搭配了海軍藍的計時盤，加上藍色橡膠表帶，結合灰色高科技纖維與藍色縫線，一共推出81只，其中一只將贈予本屆賽事冠軍。

宇舶經典融合系列BoldOr Mirabaud 計時碼表，鈦金屬表殼、表圈，限量...
宇舶經典融合系列BoldOr Mirabaud 計時碼表，鈦金屬表殼、表圈，限量81只，約37萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列米科諾斯島計時碼表，18K皇金表殼搭配晴空藍表圈，限量50只，約...
宇舶經典融合系列米科諾斯島計時碼表，18K皇金表殼搭配晴空藍表圈，限量50只，約104萬元。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列伊比薩計時碼表，藍色陶瓷表殼、表圈，限量50只，約45萬2,00...
宇舶經典融合系列伊比薩計時碼表，藍色陶瓷表殼、表圈，限量50只，約45萬2,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列米科諾斯島計時碼表，鈦金屬表殼搭配晴空藍表圈，限量50只，約55...
宇舶經典融合系列米科諾斯島計時碼表，鈦金屬表殼搭配晴空藍表圈，限量50只，約55萬元。圖／HUBLOT提供
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