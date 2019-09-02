就是愛島嶼風！HUBLOT打造夏季魅力腕表

2019-09-02 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



年輕又充滿動感的宇舶表（HUBLOT）大概是最熱愛「夏天」元素的鐘表品牌，光是這季就推出了伊比薩島限定表、希臘米科諾斯島特別款腕表，以及BoldOr Mirabaud帆船賽表款，每一只都別具特色，讓藏家及表迷都很苦惱。

HUBLOT連續7年為希臘米科諾斯島推出經典融合系列特別版腕表都被秒殺，今年夏天再次推出全新設計，靈感來自愛琴海與基克拉澤斯群島（又稱為風車島），這也是品牌首次採用全新研發晴空藍陶瓷材質表圈，搭配獨家皇金表殼及鈦金屬表殼。經典融合系列米科諾斯島計時碼表為了致敬這座島嶼以及島上的著名象徵，HUBLOT以晴空藍陶瓷表圈象徵蔚藍的愛情海，並在3點鐘位置具有獨特旋轉風車小表盤，呼應米科諾斯島的著名地標。

也就是因為米科諾斯島特別表款大受表迷歡迎，HUBLOT今年還在歐洲度假勝地的西班牙伊比薩島開設快閃店，並推出期間限定銷售的經典融合系列伊比薩計時碼表。有著拋光藍陶瓷表殼，搭配同色系表圈，讓人聯想到蔚藍的天空以及海洋，HUBLOT還以小秒盤加上和平的標誌傳遞島上獨特的嬉皮文化，表背並鐫刻了「Hublot Loves Ibiza 」字樣，全球限量50只。