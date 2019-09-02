和金材昱館長一起看展 Tiffany藍購物袋免費拿！
就在本周最不可錯過的展覽就是「Tiffany美鑽傳奇主題展」，不只可以跟「她的私生活」金材昱一同欣賞鑽石的美麗世界，從9月6日起至9月9日期間，Tiffany & Co.還準備了免費限量托特袋，就是要送給看展的民眾。
韓國男星金材昱將在這周首度造訪台灣，擔任Tiffany美鑽傳奇主題展的看展嘉賓，讓不少粉絲都為之沸騰，期待能一睹偶像的丰采。據了解金材昱將在9月4日傍晚飛抵桃園機場，以VIP禮遇方式入境，預計在9月5日活動完之後離開，在台停留時間約24小時，將不會有額外的公開行程。Tiffany以四大主題共六間展間忠實呈現品牌的美鑽世界，同時亦展出Tiffany & Co.招牌的The Tiffany Setting訂情鑽戒及象徵著Modern Love 的 Tiffany True訂情鑽戒，讓民眾一探其嚴謹堅持及精湛工藝。
而且為了這次主題展，Tiffany & Co.更特別為了熱愛品牌的早鳥民眾準備招牌藍色限量托特袋，開展期間前一百位到場的觀展民眾有機會免費獲得兼具文青質感與環保實用性的品牌紀念小物。「Tiffany美鑽傳奇主題展」位於華山1914文化創意產業園區中4A館，從9月6日下午開始至9月9日下午6:30前，向一般社會大眾開放。
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