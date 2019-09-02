和金材昱館長一起看展 Tiffany藍購物袋免費拿！

2019-09-02 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



就在本周最不可錯過的展覽就是「Tiffany美鑽傳奇主題展」，不只可以跟「她的私生活」金材昱一同欣賞鑽石的美麗世界，從9月6日起至9月9日期間，Tiffany & Co.還準備了免費限量托特袋，就是要送給看展的民眾。

韓國男星金材昱將在這周首度造訪台灣，擔任Tiffany美鑽傳奇主題展的看展嘉賓，讓不少粉絲都為之沸騰，期待能一睹偶像的丰采。據了解金材昱將在9月4日傍晚飛抵桃園機場，以VIP禮遇方式入境，預計在9月5日活動完之後離開，在台停留時間約24小時，將不會有額外的公開行程。Tiffany以四大主題共六間展間忠實呈現品牌的美鑽世界，同時亦展出Tiffany & Co.招牌的The Tiffany Setting訂情鑽戒及象徵著Modern Love 的 Tiffany True訂情鑽戒，讓民眾一探其嚴謹堅持及精湛工藝。