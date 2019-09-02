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曾智炫獲世界洋服裁剪金牌 母校台南應用科大與有榮焉

2019-09-02 11:44聯合報 記者周宗禎╱即時報導

第38屆世界洋服同業聯盟大會與競賽日前於義大利維洛納舉行，台灣23歲好手曾智炫贏得女裝組金針金線裁剪比賽金牌，他去年台南應用科技大學服飾設計管理系畢業；校方今天表示，師生以為國爭光的曾智炫校友為榮。

服飾設計管理系老師表示，曾智炫大四校外實習選擇到知名的格蘭西服學習，因為學校對於打版與縫製工法的基礎要求嚴格，在實習期間學習態度認真且做事又細心，畢業後格蘭西服陳和平總監看到他對服裝的熱情與堅持，就留曾智炫在格蘭西服當學徒密集的訓練他。

為了取得台灣選手代表權，曾智炫除了去當兵的四個月之外，幾乎每天都在練習裁剪與製作，在短短的時間內練習縫製了許多女裝外套，終於在今年4月取得台灣選手代表權，順利拿到世界洋服女裝金針金線裁剪比賽的門票，也不辜負台灣的期望，在義大利8月的世界洋服比賽獲得金牌獎。

這項每兩年舉辦一次的世界洋服同業聯盟大會，在國際洋服界享有崇高地位，且被視為訂製洋服屆「奧斯卡」，今年有23個國家共350位服飾界剪裁名師Master Tailors參與盛會。

校方表示，今年台灣代表團表現優異，國際服裝秀男女裝也都獲世界各地Master Tailors讚賞，男裝與女裝金針金線裁剪雙雙拿到金牌獎，讓台灣代表團再次拿到團體總冠軍。

曾智炫（右二）出國拿金牌，師長以他為榮。圖/校方提供
曾智炫（右二）出國拿金牌，師長以他為榮。圖/校方提供
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曾智炫(中)與世界洋服聯盟總會長何良鴻(左3)、義大利洋服總會會長、老師陳和平合...
曾智炫(中)與世界洋服聯盟總會長何良鴻(左3)、義大利洋服總會會長、老師陳和平合影(右1)。圖/校方提供
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