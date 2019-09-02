BOVET聯手「壞小子」Daniil Medvedev 跌破眾人眼鏡
隨著美國網球公開賽（US OPEN）如火如荼的展開，高級獨立製表品牌BOVET也宣布，與俄籍網球好手「壞小子」Daniil Medvedev合作，成為品牌好友，讓表迷和網球迷都大感意外。
擁有頂尖製表工藝，並帶有濃濃歷史感的BOVET選在美網開打的期間，邀請現今職業男子網球世界排名第5的好手Daniil Medvedev成為品牌摯友。品牌的擁有者Pascal Raffy先生，曾接受媒體訪問時提到「網球是最適合我的運動，不論是單打還是雙打都須存在交流與尊重的概念。正是因為這種尊重與在乎個人的價值，成為BOVET與網球界連結的基礎」，而且Pascal Raffy先生認為年輕的Daniil Medvedev與自己有多個相似之處，像是持續努力、克制與謙遜。加上其無可限量的未來，因此BOVET選擇和Daniil Medvedev攜手合作，像如同ROLEX之於費德勒、RICHARD MILLE之於納達爾。
不過，年僅23歲的Daniil Medvedev在本屆美網表現卻是頻頻失控，雖然一路過關斬將，拿到8強賽的門票，卻數度與場邊觀眾起衝突，甚至手比不雅動作、摔拍和丟球童毛巾，讓他吃下約122萬元的罰單。與才華洋溢但火爆的澳洲好手Nick Kyrgios同屬於「壞小子」一員，也是本屆美網在三巨頭費德勒、納達爾與喬克維奇之外，被網友討論最多的男子選手之一。這樣的形象與充滿文化感的BOVET相當衝突，也讓人等著看未來品牌是否會持續與Daniil Medvedev合作。
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