親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

BOVET聯手「壞小子」Daniil Medvedev 跌破眾人眼鏡

2019-09-02 11:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

隨著美國網球公開賽（US OPEN）如火如荼的展開，高級獨立製表品牌BOVET也宣布，與俄籍網球好手「壞小子」Daniil Medvedev合作，成為品牌好友，讓表迷和網球迷都大感意外。

擁有頂尖製表工藝，並帶有濃濃歷史感的BOVET選在美網開打的期間，邀請現今職業男子網球世界排名第5的好手Daniil Medvedev成為品牌摯友。品牌的擁有者Pascal Raffy先生，曾接受媒體訪問時提到「網球是最適合我的運動，不論是單打還是雙打都須存在交流與尊重的概念。正是因為這種尊重與在乎個人的價值，成為BOVET與網球界連結的基礎」，而且Pascal Raffy先生認為年輕的Daniil Medvedev與自己有多個相似之處，像是持續努力、克制與謙遜。加上其無可限量的未來，因此BOVET選擇和Daniil Medvedev攜手合作，像如同ROLEX之於費德勒、RICHARD MILLE之於納達爾。

不過，年僅23歲的Daniil Medvedev在本屆美網表現卻是頻頻失控，雖然一路過關斬將，拿到8強賽的門票，卻數度與場邊觀眾起衝突，甚至手比不雅動作、摔拍和丟球童毛巾，讓他吃下約122萬元的罰單。與才華洋溢但火爆的澳洲好手Nick Kyrgios同屬於「壞小子」一員，也是本屆美網在三巨頭費德勒、納達爾與喬克維奇之外，被網友討論最多的男子選手之一。這樣的形象與充滿文化感的BOVET相當衝突，也讓人等著看未來品牌是否會持續與Daniil Medvedev合作。

現今職業男子網球世界排名第5的好手Daniil Medvedev與BOVET合作...
現今職業男子網球世界排名第5的好手Daniil Medvedev與BOVET合作，並演繹了OttantaSei十日鍊陀飛輪腕表。圖／BOVET提供
分享
BOVET OttantaSei十日鍊陀飛輪腕表，藍色PVD鍍層18K紅金、鉑金...
BOVET OttantaSei十日鍊陀飛輪腕表，藍色PVD鍍層18K紅金、鉑金、鈦金屬表殼，限量86只。圖／BOVET提供
分享

品牌

相關新聞

和金材昱館長一起看展 Tiffany藍購物袋免費拿！

2019-09-02 12:00

曾智炫獲世界洋服裁剪金牌 母校台南應用科大與有榮焉

2019-09-02 11:44

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

Apple官方要推AirPods保護套？這幾個設計都超欠買！

2019-09-02 10:55

LeBebé進駐台北101百貨 搶佔母嬰禮品市場

2019-09-01 20:54

濟州航空推「台北-濟州」直飛航線 單程未稅1,145元起

2019-09-01 16:53

買眼影也能救非洲動物 香緹卡6款慈善眼影美到喊「全收」

2019-09-01 16:35

搭遊輪到威尼斯要錢 2020年開收「單日進入費」

2019-09-01 15:48

熱門文章

好市多中和店推「停車新制」 網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

氣象局宣布第13號颱風玲玲生成 明晚起外圍環流影響台灣

2019-09-02 09:47

有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top