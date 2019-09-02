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樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30聯合報 記者曹悅華╱即時報導

樂桃航空和香草航空推出聯合促銷活動「Count Down 100 感恩回饋促銷第三彈」，單程機票未稅優惠價568元起，包括日本札幌、仙台、東京、大阪、福岡、沖繩等台日五大熱門航點，提供促銷機票。

樂桃航空說，販售期間為9月3日晚上9時至9月6日晚上11時59分，搭乘期間為9月9日至2020年1月24日。適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。促銷機位數量有限，售完為止。

樂桃航空促銷詳情。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空促銷詳情。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空促銷詳情。圖／樂桃航空提供
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香草航空促銷詳情。圖／樂桃航空提供
香草航空促銷詳情。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空和香草航空推出聯合促銷活動「Count Down 100 感恩回饋促銷第...
樂桃航空和香草航空推出聯合促銷活動「Count Down 100 感恩回饋促銷第三彈」。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空機票福岡

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