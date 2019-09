LeBebé進駐台北101百貨 搶佔母嬰禮品市場

2019-09-01 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年初才登台的義大利情感珠寶LeBebé不到半年的時間,就迅速的在台展店,近期更是進駐台北地標之一的101百貨,並推出期間限定滿額贈送禮,讓消費者紀念每一個感動的時刻。

LeBebé情感珠寶以「母愛」為靈感來源,開發以一系列的產品線,呼應女人的不同時期,從孕期、新生命的誕生到孩童的成長,以富含義式溫情的珠寶,講述女人一生的故事,同時展現不同時期的美麗。因此在今年初登台後,就受到消費者歡迎,不論是餽贈他人的以慶祝新生,或是身為母親購入來紀念誕生的喜悅,都能找到合適的設計。因此,在板橋大遠百、台北SOGO和誠品信義等據點都陸續展店後,最新的腳步是進駐了台北101百貨,開設品牌在台的第四家店櫃。