LeBebé進駐台北101百貨 搶佔母嬰禮品市場
今年初才登台的義大利情感珠寶LeBebé不到半年的時間，就迅速的在台展店，近期更是進駐台北地標之一的101百貨，並推出期間限定滿額贈送禮，讓消費者紀念每一個感動的時刻。
LeBebé情感珠寶以「母愛」為靈感來源，開發以一系列的產品線，呼應女人的不同時期，從孕期、新生命的誕生到孩童的成長，以富含義式溫情的珠寶，講述女人一生的故事，同時展現不同時期的美麗。因此在今年初登台後，就受到消費者歡迎，不論是餽贈他人的以慶祝新生，或是身為母親購入來紀念誕生的喜悅，都能找到合適的設計。因此，在板橋大遠百、台北SOGO和誠品信義等據點都陸續展店後，最新的腳步是進駐了台北101百貨，開設品牌在台的第四家店櫃。
讓人在配戴時，可以隨時回味難忘的動人回憶，或重溫記憶中的美好幸福時刻，於是在LeBebé的台北101店櫃中，可以看到採用GIOIELLI珍愛系列的經典女孩形象當作主要識別，而這也是品牌想要凸顯的特色。而為了慶祝新的據點開幕，LeBebé還推出Lock Your Love結我鎖愛手鍊，搭配同系列墜飾 「TP IOI」。也表示從即日起至9月8日期間，凡購買品牌任一款商品，即可獲得品牌購物袋一只以及品牌經典房屋造型包裝盒一座。消費滿一萬還可加贈品牌純銀琺瑯相框一個，滿三萬加贈鑽石紀念禮盒一組。
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