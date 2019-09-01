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LeBebé進駐台北101百貨 搶佔母嬰禮品市場

2019-09-01 20:54聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年初才登台的義大利情感珠寶LeBebé不到半年的時間，就迅速的在台展店，近期更是進駐台北地標之一的101百貨，並推出期間限定滿額贈送禮，讓消費者紀念每一個感動的時刻。

LeBebé情感珠寶以「母愛」為靈感來源，開發以一系列的產品線，呼應女人的不同時期，從孕期、新生命的誕生到孩童的成長，以富含義式溫情的珠寶，講述女人一生的故事，同時展現不同時期的美麗。因此在今年初登台後，就受到消費者歡迎，不論是餽贈他人的以慶祝新生，或是身為母親購入來紀念誕生的喜悅，都能找到合適的設計。因此，在板橋大遠百、台北SOGO和誠品信義等據點都陸續展店後，最新的腳步是進駐了台北101百貨，開設品牌在台的第四家店櫃。

讓人在配戴時，可以隨時回味難忘的動人回憶，或重溫記憶中的美好幸福時刻，於是在LeBebé的台北101店櫃中，可以看到採用GIOIELLI珍愛系列的經典女孩形象當作主要識別，而這也是品牌想要凸顯的特色。而為了慶祝新的據點開幕，LeBebé還推出Lock Your Love結我鎖愛手鍊，搭配同系列墜飾 「TP IOI」。也表示從即日起至9月8日期間，凡購買品牌任一款商品，即可獲得品牌購物袋一只以及品牌經典房屋造型包裝盒一座。消費滿一萬還可加贈品牌純銀琺瑯相框一個，滿三萬加贈鑽石紀念禮盒一組。

LeBebé You & Me項鍊與手環:，9K黃K金材質打造的琺瑯彩繪圖樣項鍊...
LeBebé You & Me項鍊與手環:，9K黃K金材質打造的琺瑯彩繪圖樣項鍊，搭配鮮豔琺瑯彩繪圖樣棉麻編織手繩，約7,900元。圖／亞太時計提供
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LeBebé Lock Your Love「結我鎖愛」系列項鍊，925純銀，約3...
LeBebé Lock Your Love「結我鎖愛」系列項鍊，925純銀，約3,100元。圖／亞太時計提供
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慶祝台北101店櫃開幕，LeBebé 推出TP101紀念墜飾，約11,500元。 圖／亞太時計提供
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LeBebé Lucky手鍊，以9K或18K黃金打造，8種圖樣可供選擇，約4,700元起。圖／亞太時計提供
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義大利情感珠寶LeBebé不到半年的時間，就迅速的在台展店，近期更是進駐台北地標...
義大利情感珠寶LeBebé不到半年的時間，就迅速的在台展店，近期更是進駐台北地標之一的101百貨。圖／摘自facebook
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品牌珠寶台北101
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