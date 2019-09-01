買眼影也能救非洲動物 香緹卡6款慈善眼影美到喊「全收」

2019-09-01 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



香緹卡慈善保育眼彩盤上，印有不同保育動物的照片。圖／香緹卡提供 分享 facebook 每年總會呼籲大家保育動物的香緹卡（CHANTECAILLE），今年秋季推出「非洲之眼秋季慈善彩妝」，以6款常態慈善保育眼影盤、1款唇彩，呼籲大家重視非洲野生動物的保育，這回眼影盤上，印著6款保育的野生動物，包括獵豹、獅子、犀牛、穿山甲、大象與長頸鹿，只要購買6款眼影盤，香緹卡就會捐出部分收益給6個動保組織，而且這系列商品將是常態販售。

香緹卡向來關注全球動保議題，長期投注心力，並且旗下所有產品，沒有動物性衍生物、無羊毛脂或礦物油衍生物、不含人工色素與香料。

今年9月1日起，香緹卡推出首款常態性販售的慈善眼影與唇膏，最吸睛的是6款眼影，邀請4位國際自然攝影師，拍下6款非洲保育動物，並將照片印在眼影盒上，眼影壓紋出落葉圖騰，象徵生生不息。

6款眼影代表不同動物、不同動保組織與顏色，獵豹代表溫暖香檳、獵豹保護基金會，主旨希望降低人類與獵豹的衝突；大象代表灰褐色與巨獸空間，維護橫跨非洲多國的大象保護區；犀牛代表橄欖綠與大衛謝德里克野生動物信託機構，防止犀牛被盜捕。

獅子代表古銅色與獅子守護者組織，協助非洲人哩餃與回應獅子的行為，避免獵殺；長頸鹿代表光感棕與長頸鹿保育基金會，希望能拯救數量已經相當稀少的長頸鹿；穿山甲代表紫羅蘭與狄基海伍德信託基金會，致力於穿山甲的保育與救援。