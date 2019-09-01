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搭遊輪到威尼斯要錢 2020年開收「單日進入費」

2019-09-01 15:48聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

向來受到全球旅客喜愛的旅遊國家義大利，長期以來受到遊客所帶來的汙染所苦，近年來開始規畫相關規定規範遊客，期望能提高當地居民的生活品質。近來又有新措施，針對搭乘遊輪進入威尼斯的旅客，收取單日進入費，每人100元到400元（約2.5歐元到10歐元）不等，預計最快2020年上路。

許多歐洲旅客喜歡搭乘遊輪前往威尼斯，也有不少喜歡搭遊輪來趟豪華旅行的台灣旅客，會特別到指定地點搭乘遊輪前往義大利威尼斯。有「水都」美名的威尼斯，是遊客與遊輪喜愛造訪的地點，每逢旅遊旺季，平均每日有3.2萬名遊客造訪，遊輪與水上小舟貢多拉充斥河道。

不論是從何處來，遊輪乘客大多數只會短暫停留威尼斯，並不會在當地住宿，入關也不會被課稅，卻會對當地環境造成負擔，當地居民因困擾不已。今年6月發生巨型遊輪撞上碼頭及岸邊觀光船造成多人受傷事件，讓許多民眾上街抗議，認為遊輪造成空氣汙染，船隻掀起的海浪會破壞水道根基，因此自9月開始，將禁止重量超過1,000噸的大型郵輪駛入威尼斯市的主要水道。

此外，針對搭乘遊輪到威尼斯旅遊的旅客，當地政府絕對祭出新規定，針對搭乘遊輪到威尼斯的旅客，收取每人100元到400元不等的單日進入費。該項規定原訂在今年9月上路，但因為當地旅遊業者無法如期配合，因此延期最快到明（2020）年1月開始實施，若有規畫搭乘遊輪前往的旅客，需特別留意此項規定。

義大利威尼斯明年將針對搭乘遊輪前往的旅客徵收單日進入費。圖／本報系資料照
義大利威尼斯明年將針對搭乘遊輪前往的旅客徵收單日進入費。圖／本報系資料照
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