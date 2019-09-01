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這些表不只裝MAN耍帥 還能陪你上山又下海

2019-09-01 12:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

男人就是好動，因此運動表款才會跟著熱賣，不過功能要夠強大、風格要硬漢，才能受到青睞。星辰表（Citizen）PROMASTER系列表款推出30周年，特別打造了全新光動能GMT潛水腕表及C660機芯雙顯腕表凸顯男人味。Victorinox則專為喜愛水上活動或戶外活動的男性設計了I.N.O.X. Professional Diver表款。

Citizen光動能GMT潛水表，採用具親膚性及輕盈的鈦金屬製成表殼、表鍊，鮮明的指針色彩也能夠立即分辨兩地時間。而作為PROMASTER系列，各項實用的功能勢必有所強化，如更長效的夜光刻度指針顯示，日期窗放大顯示，都能讓在昏暗的環境亦能精準掌握時間日期。另一款C660機芯雙顯腕表具有萬年曆日期、碼表、倒數計時、兩地時間顯示及鬧鈴功能，另外內建全球30個城市時間時區。還備有帆船競速腕錶race（賽事計時器）功能，可設定帆船賽事前的倒數時間，放大的鋸齒表冠按把都能讓使用者在即使在賽事中能簡易好操作。

I.N.O.X. Professional Diver潛水表，本就是Victorinox針對戶外運動而生的設計，使用不鏽鋼表殼搭配堅固的帆船繩索和強韌的傘繩表帶，還隨表附送防撞錶盒和額外的橡膠表帶，，並配置透明水母狀防撞環及可移除的放大鏡，以便提高水底能見度。每只腕表均有著超過百次次認證，通過嚴格的潛水測試，以驗證其性能，增加黑暗中的能見度、防磁功能和堅固度。同樣具備強悍性能還有G-Shock隸屬於Master of G的MUDMASTER GG-B100表款，搭載四重感應器，可測量方位、氣壓、高度、溫度和計算步數。因為是專為極端環境而設計，具有防塵和防泥構造，利用碳纖維強化樹脂表殼創造出全新的「碳纖維核心防護構造」，讓整體維持輕量化以符合配戴舒適性。

Victorinox I.N.O.X. Professional Diver系列...
Victorinox I.N.O.X. Professional Diver系列腕表，不鏽鋼表殼，約24,800元。圖／Victorinox提供
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品牌代言人藍正龍演繹光動能BJ7111-86L潛水表，鈦金屬表殼、表鍊，具兩地時間功能，限量100只，約22,800元。圖／Citizen提供
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G-Shock MUDMASTER GG-B100-1A9腕表，碳纖維強化樹脂表殼，11,000元。圖／Casio提供
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星辰表C660機芯BJ7111-86L雙顯腕表，不鏽鋼鍍18K玫瑰金表殼，限量1...
星辰表C660機芯BJ7111-86L雙顯腕表，不鏽鋼鍍18K玫瑰金表殼，限量100只，約18,800元。圖／Citizen提供
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