這些表不只裝MAN耍帥 還能陪你上山又下海

2019-09-01 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



男人就是好動，因此運動表款才會跟著熱賣，不過功能要夠強大、風格要硬漢，才能受到青睞。星辰表（Citizen）PROMASTER系列表款推出30周年，特別打造了全新光動能GMT潛水腕表及C660機芯雙顯腕表凸顯男人味。Victorinox則專為喜愛水上活動或戶外活動的男性設計了I.N.O.X. Professional Diver表款。

Citizen光動能GMT潛水表，採用具親膚性及輕盈的鈦金屬製成表殼、表鍊，鮮明的指針色彩也能夠立即分辨兩地時間。而作為PROMASTER系列，各項實用的功能勢必有所強化，如更長效的夜光刻度指針顯示，日期窗放大顯示，都能讓在昏暗的環境亦能精準掌握時間日期。另一款C660機芯雙顯腕表具有萬年曆日期、碼表、倒數計時、兩地時間顯示及鬧鈴功能，另外內建全球30個城市時間時區。還備有帆船競速腕錶race（賽事計時器）功能，可設定帆船賽事前的倒數時間，放大的鋸齒表冠按把都能讓使用者在即使在賽事中能簡易好操作。