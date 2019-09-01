挽一輪明月在手！這是關於時間浪漫的想像
月相功能在製表歷史中，是一項古老的功能，最早出現於鐘塔的裝置上，時至今日人們雖然不再依賴這項技術來推測潮汐，但仍保留於腕表上，成為了現今的經典設計之一，更是鐘表品牌們對於時間的浪漫想像。
像是宇舶表（HUBLOT）經典融合系列鏤空月相腕表，便結合了鏤空機芯以及月相功能設計，在視覺上呈現了衝突又讓人著迷的視覺效果。特別是位於表盤6點鐘的月相盤，還搭配了簡潔的單日期標識環繞在外，HUBLOT透過13毫米直徑圓形視窗，重現月亮周期。位於12點位置兩側的星期與月份則以兩個鏤空視窗顯示，日期、星期、月份的顯示視窗則以黑、灰、炭黑區分。而且黑色陶瓷表殼款，更象徵了當人們窺視月亮時的陰暗面，神秘又不忍將目光移開。
今年是海瑞溫斯頓（Harry Winston ）第五大道系列表款問世20周年，推出不少紀念之作之外，還更新了其經典款式，像是Avenue C™系列迷你月相功能腕表就是其一。表盤中的橢圓形圖案的頂部為金質品牌標識，下半部則是一個圓形的視窗，用於顯示月相，橢圓形內的鑽石排列並非整齊連接，細看更能看出不同大小、形狀的切割，凸顯了高級珠寶品牌的DNA。雷達表（Rado）的鑽霸系列表款，設計一直深受消費者喜愛，今年品牌也為女性打造了全新的月相腕表，彰顯簡約美學。Rado採用放射刻紋表盤為底，在中間上半部結合珍珠母貝，並鑲嵌一圈鑽飾，搭配同色月相顯示盤，還刻意捨去時標，讓人一見就傾心。
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