挽一輪明月在手！這是關於時間浪漫的想像

2019-09-01 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



月相功能在製表歷史中，是一項古老的功能，最早出現於鐘塔的裝置上，時至今日人們雖然不再依賴這項技術來推測潮汐，但仍保留於腕表上，成為了現今的經典設計之一，更是鐘表品牌們對於時間的浪漫想像。

像是宇舶表（HUBLOT）經典融合系列鏤空月相腕表，便結合了鏤空機芯以及月相功能設計，在視覺上呈現了衝突又讓人著迷的視覺效果。特別是位於表盤6點鐘的月相盤，還搭配了簡潔的單日期標識環繞在外，HUBLOT透過13毫米直徑圓形視窗，重現月亮周期。位於12點位置兩側的星期與月份則以兩個鏤空視窗顯示，日期、星期、月份的顯示視窗則以黑、灰、炭黑區分。而且黑色陶瓷表殼款，更象徵了當人們窺視月亮時的陰暗面，神秘又不忍將目光移開。