為你客製專屬鞋帶 「髒髒鞋」Golden Goose台北旗艦店開幕

2019-09-01 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



以「髒髒鞋」擄獲蔡依林、孔劉等眾多名人心的義大利品牌Golden Goose（簡稱GGDB），今年七月在高雄漢神巨蛋百貨開設台灣第一家專門店，很快的品牌台北旗艦店也在日前開幕，選址在微風南山1樓，為喜歡休閒率性風格的顧客增添更多選擇。

GGDB微風南山台北旗艦店提供全新系列的男鞋、女鞋及童鞋，不僅限量，許多款式商品也只有特定的專門店才找得到。像是全新款LOVE Logo限定系列T恤、圖騰棉質上衣以及小皮件系列，都只在微風南山店販售。此外，期間限定一個月的LACES BAR還提供客製化的鞋帶服務，讓顧客能依照自己的喜好挑選不同材質、顏色、花樣的鞋帶，為鞋款增添個性化特色。而經過特殊棕刷的手工處理和精細工藝刻磨技巧，讓GGDB的每雙鞋都具備稀有獨特性。