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無性別潮流 精品熱賣女包推男款

2019-08-31 21:58聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

熱門包款製造話題，也造就銷售佳績，精品品牌紛紛以女性包款延伸推出男性皮件，迎合當代的無性別潮流，也讓男性包款更顯活潑，且可作為低調情侶包，展現品味的同時也放閃。

FENDI的 Peekaboo系列，是許多女星必備包款，創意總監Silvia Venturini Fendi在2019秋冬男裝首度推出男版的Peekaboo Essential，成熟而穩重，在機能性與皮革美學之間取得平衡；Peekaboo輪廓的特質在於簡約俐落的外貌、優美柔軟的弧線，相對輕盈的包身結構，保留招牌的雙內袋框架、公事包提把，側邊的特殊手繪T字設計也帶來辨識度，使用Selleria Cuoio Romano皮革、光面鱷魚皮等，為商務人士提供了奢華的隨身配件，顏色則是實用的黑、棕、灰色。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的女款Monogram帆布腰包一上市就熱賣，男裝也推出類似輪廓，包括monogram galaxy的星空銀河氛圍款，或是早秋的Epi新款，適以Louis Vuitton Paris皮革片，是別致細節，腰包可以斜背、帥氣掛在肩上，實用輕便；除了男款推出新款，女款也有新穎設計，包括受歡迎的Giant Monogram新紋樣，或是可以自選徽章的My LV World Tour訂製款。

提到DIOR馬鞍包，無疑是近幾季的熱門手袋，男裝設計總監Kim Jones也在2019秋冬將其帶入男裝領域，首次設計了尼龍材質斜肩包、後背包兩種款式，材質輕盈且精美，斜背款推出浪漫的灰色、酒紅色調，除了包款輪廓相形柔和，也展現男性不同的面貌。

路易威登Discovery腰包，售價57,500元。圖／LV提供
路易威登Discovery腰包，售價57,500元。圖／LV提供
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FENDI Peekaboo Essential包款，售價15萬9,000元。圖...
FENDI Peekaboo Essential包款，售價15萬9,000元。圖／FENDI提供
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DIOR Saddle酒紅色粒紋小牛皮馬鞍包，售價90,000元。圖／DIOR提...
DIOR Saddle酒紅色粒紋小牛皮馬鞍包，售價90,000元。圖／DIOR提供
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Peekaboo Essential具有都會包款的簡約輪廓。圖／FENDI提供
Peekaboo Essential具有都會包款的簡約輪廓。圖／FENDI提供
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謝佳見背的LV monogram galaxy款式，延伸自熱賣的monogram...
謝佳見背的LV monogram galaxy款式，延伸自熱賣的monogram bum bag，售價72,000元。圖／取自IG
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FENDI以Peekaboo為型，在2019秋冬新推出Peekaboo Esse...
FENDI以Peekaboo為型，在2019秋冬新推出Peekaboo Essential男士包款。圖／FENDI提供
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