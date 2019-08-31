無性別潮流 精品熱賣女包推男款

2019-08-31 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



熱門包款製造話題，也造就銷售佳績，精品品牌紛紛以女性包款延伸推出男性皮件，迎合當代的無性別潮流，也讓男性包款更顯活潑，且可作為低調情侶包，展現品味的同時也放閃。

FENDI的 Peekaboo系列，是許多女星必備包款，創意總監Silvia Venturini Fendi在2019秋冬男裝首度推出男版的Peekaboo Essential，成熟而穩重，在機能性與皮革美學之間取得平衡；Peekaboo輪廓的特質在於簡約俐落的外貌、優美柔軟的弧線，相對輕盈的包身結構，保留招牌的雙內袋框架、公事包提把，側邊的特殊手繪T字設計也帶來辨識度，使用Selleria Cuoio Romano皮革、光面鱷魚皮等，為商務人士提供了奢華的隨身配件，顏色則是實用的黑、棕、灰色。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的女款Monogram帆布腰包一上市就熱賣，男裝也推出類似輪廓，包括monogram galaxy的星空銀河氛圍款，或是早秋的Epi新款，適以Louis Vuitton Paris皮革片，是別致細節，腰包可以斜背、帥氣掛在肩上，實用輕便；除了男款推出新款，女款也有新穎設計，包括受歡迎的Giant Monogram新紋樣，或是可以自選徽章的My LV World Tour訂製款。