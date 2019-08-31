這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-08-31 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



今年適逢亞爾國際攝影節50周年慶，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的旅遊書也推出「亞爾市旅遊指南」收藏本，收錄攝影大師彼得．林德貝格（ Peter Lindbergh）等人未公開的影像作品；FASHION EYE旅遊攝影集也針對蔚藍海岸、聖特羅佩兩個城市推出選集，晴天碧海旁的湛藍游泳池，令人嚮往。

路易威登以歡慶南法風光的主題，新增兩本旅遊攝影集，包括「法國蔚藍海岸 by Slim Aarons」以及「聖特羅佩by Osma Harvilahti」。蔚藍海岸是詩人波特萊爾所描述壯麗、豐饒、靜謐、賞心悅目之地，由綽號「瘦子」、身形高挑的已逝美籍攝影師George Allen Aaron拍攝，這位紙片人攝影師的反狗仔思考，促使他深思熟慮按下快門促成每張作品，展現飽滿的畫面，蔚藍海岸的旖旎風光，讓人好想去度假；「聖特羅佩by Osma Harvilahti」則由新銳攝影師Osma Harvilahti掌鏡，捨棄奢華的人事物，著眼於寫實的生活片段，反映出此鎮往昔的簡樸漁村風貌。