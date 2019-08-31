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這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-08-31 19:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

今年適逢亞爾國際攝影節50周年慶，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的旅遊書也推出「亞爾市旅遊指南」收藏本，收錄攝影大師彼得．林德貝格（ Peter Lindbergh）等人未公開的影像作品；FASHION EYE旅遊攝影集也針對蔚藍海岸、聖特羅佩兩個城市推出選集，晴天碧海旁的湛藍游泳池，令人嚮往。

路易威登以歡慶南法風光的主題，新增兩本旅遊攝影集，包括「法國蔚藍海岸 by Slim Aarons」以及「聖特羅佩by Osma Harvilahti」。蔚藍海岸是詩人波特萊爾所描述壯麗、豐饒、靜謐、賞心悅目之地，由綽號「瘦子」、身形高挑的已逝美籍攝影師George Allen Aaron拍攝，這位紙片人攝影師的反狗仔思考，促使他深思熟慮按下快門促成每張作品，展現飽滿的畫面，蔚藍海岸的旖旎風光，讓人好想去度假；「聖特羅佩by Osma Harvilahti」則由新銳攝影師Osma Harvilahti掌鏡，捨棄奢華的人事物，著眼於寫實的生活片段，反映出此鎮往昔的簡樸漁村風貌。

為共襄盛舉亞爾國際攝影節，「亞爾市旅遊指南」囊括了Tendance Floue 、Lucien Clergue、Helmut Newton等攝影大師精選代表作，展現風景攝影的獨特觀察，此一收藏版是以攝影節作為主軸的收藏版本，除了流行趨勢的設計與資訊提供，也包括飲食、藝術、住宿等實用面，除了法文、英文實體書版本之外，在2019年9月22日之前，還可於App Store免費下載電子版。

Osma Harvilahti拍攝的聖特羅佩，也反映了昔時簡樸漁村的樣貌。圖／L...
Osma Harvilahti拍攝的聖特羅佩，也反映了昔時簡樸漁村的樣貌。圖／LV提供
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George Allen Aaron的構圖都是深思熟慮的成果。圖／LV提供
George Allen Aaron的構圖都是深思熟慮的成果。圖／LV提供
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「亞爾市旅遊指南」收藏本，售價750元。圖／LV提供
「亞爾市旅遊指南」收藏本，售價750元。圖／LV提供
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「法國蔚藍海岸 by Slim Aarons」限量發行，售價1,950元。圖／L...
「法國蔚藍海岸 by Slim Aarons」限量發行，售價1,950元。圖／LV提供
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新銳攝影師Osma Harvilahti掌鏡的聖特羅佩，有許多獨特視角。圖／LV...
新銳攝影師Osma Harvilahti掌鏡的聖特羅佩，有許多獨特視角。圖／LV提供
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「聖特羅佩by Osma Harvilahti」限量發行，售價1,950元。圖／...
「聖特羅佩by Osma Harvilahti」限量發行，售價1,950元。圖／LV提供
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George Allen Aaron拍攝的蔚藍海岸，有著飽滿的視覺。圖／LV提供
George Allen Aaron拍攝的蔚藍海岸，有著飽滿的視覺。圖／LV提供
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Osma Harvilahti拍攝的聖特羅佩紀錄寫實的生活片段。圖／LV提供
Osma Harvilahti拍攝的聖特羅佩紀錄寫實的生活片段。圖／LV提供
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攝影詩人周年慶
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