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康是美醫美大賞「跨品牌滿額回饋」！重量組、買1送1超划算

2019-08-31 19:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

康是美醫美大賞又來了！即日起至10月1日舉辦「醫美go專業」活動，除了多款優惠之外，活動期間每周都有不同的品牌活動，更邀集國內外16大品牌推出跨品牌滿額回饋，滿額最高回饋33％，另有超值組包3折起、周周驚喜價、限量買1送1、第2件3折、第2件5折等超值活動，今年也再度邀請Kevin老師教大家換季新品怎麼買最划算。

考量到許多消費者有同時選購多家品牌的需求，康是美本次推出跨品牌滿額回饋，購買參與活動的雅漾、DR.WU、珂潤、霓凈思、派翠、AHC、freeplus、貝膚黛瑪、DF、Dr.Jart＋、妮傲絲翠、森特蓮、阿卡蘭、TUNEMAKERS、愛多康、QV等16大品牌商品，單次購物滿1,200元就送150元現金折價券、滿2,500元送500元現金折價券、滿4,500元送1,500元現金折價券。

康是美網購e Shop線上活動也與實體門市同步開跑，同享跨品牌滿額回饋，單次購物滿1,350元現折150元、滿3,000元現折500元、滿6,000元現折1,500元，選擇7－ELEVEN取貨還有機會享免費CITYCAFE，限量送完為止。

在本次康是美「醫美go專業」活動中，包括雅漾極護控油防曬乳SPF50＋ 50ml、DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml、珂潤潤浸保濕深層乳霜40g等都推出買1送1優惠；DR.WU超逆齡多肽抗皺安瓶可享3件66折；寵愛之名維E抗皺保濕面膜、維A深層保濕面膜、維B舒緩保濕面膜可享買3送3；9月11日至9月17日珂潤潤浸保濕防曬乳、珂潤潤浸保濕防曬乳霜任2件6折。

另有多款重量組優惠價，DR.WU經典玻尿酸保濕重量組原價11,600元、特價4,380元；雅漾24H全效活泉保濕精華3入組原價4,740元、特價2,800元；霓淨思積雪草B5修護純粹潤澤組原價1,990元、特價1,099元。

寵愛之名維E抗皺保濕面膜4片裝，原價398元、康是美即日起至10月1日買3送3。...
寵愛之名維E抗皺保濕面膜4片裝，原價398元、康是美即日起至10月1日買3送3。圖／康是美提供
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雅漾極護控油防曬乳SPF50＋ 50ml，原價1,280元、康是美即日起至10月...
雅漾極護控油防曬乳SPF50＋ 50ml，原價1,280元、康是美即日起至10月1日買1送1。圖／康是美提供
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DR.WU經典玻尿酸保濕重量組，原價11,600元、特價4,380元。圖／康是美...
DR.WU經典玻尿酸保濕重量組，原價11,600元、特價4,380元。圖／康是美提供
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雅漾24H全效活泉保濕精華3入組，原價4,740元、特價2,800元。圖／康是美...
雅漾24H全效活泉保濕精華3入組，原價4,740元、特價2,800元。圖／康是美提供
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DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml，原價2,000元、康是美即日起至10月1日買...
DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml，原價2,000元、康是美即日起至10月1日買1送1。圖／康是美提供
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霓淨思積雪草B5修護純粹潤澤組，原價1,990元、特價1,099元。圖／康是美提...
霓淨思積雪草B5修護純粹潤澤組，原價1,990元、特價1,099元。圖／康是美提供
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康是美即日起至10月1日舉辦「醫美go專業」活動，再度邀請Kevin老師教大家換...
康是美即日起至10月1日舉辦「醫美go專業」活動，再度邀請Kevin老師教大家換季新品怎麼買最划算。圖／康是美提供
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