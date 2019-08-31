康是美醫美大賞「跨品牌滿額回饋」！重量組、買1送1超划算

2019-08-31 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



康是美醫美大賞又來了！即日起至10月1日舉辦「醫美go專業」活動，除了多款優惠之外，活動期間每周都有不同的品牌活動，更邀集國內外16大品牌推出跨品牌滿額回饋，滿額最高回饋33％，另有超值組包3折起、周周驚喜價、限量買1送1、第2件3折、第2件5折等超值活動，今年也再度邀請Kevin老師教大家換季新品怎麼買最划算。

考量到許多消費者有同時選購多家品牌的需求，康是美本次推出跨品牌滿額回饋，購買參與活動的雅漾、DR.WU、珂潤、霓凈思、派翠、AHC、freeplus、貝膚黛瑪、DF、Dr.Jart＋、妮傲絲翠、森特蓮、阿卡蘭、TUNEMAKERS、愛多康、QV等16大品牌商品，單次購物滿1,200元就送150元現金折價券、滿2,500元送500元現金折價券、滿4,500元送1,500元現金折價券。

康是美網購e Shop線上活動也與實體門市同步開跑，同享跨品牌滿額回饋，單次購物滿1,350元現折150元、滿3,000元現折500元、滿6,000元現折1,500元，選擇7－ELEVEN取貨還有機會享免費CITYCAFE，限量送完為止。

在本次康是美「醫美go專業」活動中，包括雅漾極護控油防曬乳SPF50＋ 50ml、DR.WU角鯊潤澤修復精華30ml、珂潤潤浸保濕深層乳霜40g等都推出買1送1優惠；DR.WU超逆齡多肽抗皺安瓶可享3件66折；寵愛之名維E抗皺保濕面膜、維A深層保濕面膜、維B舒緩保濕面膜可享買3送3；9月11日至9月17日珂潤潤浸保濕防曬乳、珂潤潤浸保濕防曬乳霜任2件6折。