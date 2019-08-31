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秋季彩妝「日落色」、「煉瓦色」超夯！這幾款「高CP值眼影」絕美又實用

2019-08-31 18:43聯合報 記者陳立儀╱即時報導

繼2019年Pantone色「活珊瑚橘」之後，秋季最夯關鍵字就是調和橘、紅、棕的日落色、煉瓦色，L’Oreal Paris巴黎萊雅、ETUDE HOUSE、Visee、innisfree新推出的眼影都以橘色調為主打，煙燻玫瑰妝容少不了的酒紅色系也依舊是今年秋冬的主角之一。

巴黎萊雅香榭大道眼影盤以亞洲人也能駕馭的巴黎日落微光色調，精心調配出暖橙色系「香榭微光」、紫紅色系「日落微光」兩款5色眼影盤，奶霜質地容易暈染，眼盤正中央的主題色採用霧面質感，淺色打底色、打亮色、深邃色與重點色分別添加不同的細緻珠光，凸顯妝容層次感，於屈臣氏、寶雅、電商通路限店販售。

此外，巴黎萊雅全新推出的炫色薰染訂製頰彩，創新添加超智慧持色紅暈科技與特殊微米輕染粉體，輕鬆刷出血色感腮紅，秋冬率先推出6款新色，一次網羅煉瓦色、紫梅色、蜜桃色等大勢色系，香榭大道眼影盤「香榭微光」可搭配炫色薰染訂製頰彩「＃11煉瓦赤茶」打造日落秋楓妝，香榭大道眼影盤「日落微光」則可搭配炫色薰染訂製頰彩「＃4酒漬紫梅」打造煙燻玫瑰妝。

ETUDE HOUSE再度與迪士尼攜手，9月13日起推出DAISY DUCK限量聯名系列彩妝，其中玩轉色彩迷你眼彩盤「唐老鴨的黛絲」結合珊瑚色、玫瑰粉色、珠光裸色等，玩轉色彩迷你眼彩盤「夢想中的黛絲」則蒐羅亮酒紅色、紅紫色、巧克力色、珠光粉色，6色設計實用又方便攜帶；如果想要更搶眼，可搭配珠光閃閃眼影蜜點在瞳孔上方。

雙色輕巧設計的Visee光澄輕紗眼影盒，擁有馬卡龍般的可愛圓頂造型與薄紗通透感色調，主打色「OR－3香橙舒芙蕾」是映照出金色珠光的磚瓦橘色調，另外也推薦柔和粉紅棕色的「BR－1 草莓布朗尼」。

9月於台灣、韓國同步上市的innisfree「My Palette我的彩妝盤」秋冬限定版新色中，眼影、腮紅的色號都是珊瑚主題，從淺杏、粉橘、磚紅到大地色系都有，眼影共有霧面、珠光、鑽石光等質地，讓秋日眼妝更浪漫，可自由混搭出個人專屬的彩妝盤。

巴黎萊雅香榭大道眼影盤「日落微光」搭配炫色薰染訂製頰彩「＃4酒漬紫梅」的煙燻玫瑰...
巴黎萊雅香榭大道眼影盤「日落微光」搭配炫色薰染訂製頰彩「＃4酒漬紫梅」的煙燻玫瑰妝容。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅香榭大道眼影盤「香榭微光」搭配炫色薰染訂製頰彩「＃11煉瓦赤茶」，打造日...
巴黎萊雅香榭大道眼影盤「香榭微光」搭配炫色薰染訂製頰彩「＃11煉瓦赤茶」，打造日落秋楓妝。圖／巴黎萊雅提供
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Visee光澄輕紗眼影盒「OR－3香橙舒芙蕾」是映照出金色珠光的磚瓦橘色調。圖／...
Visee光澄輕紗眼影盒「OR－3香橙舒芙蕾」是映照出金色珠光的磚瓦橘色調。圖／Visee提供
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巴黎萊雅香榭大道眼影盤「日落微光」，售價499元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅香榭大道眼影盤「日落微光」，售價499元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅香榭大道眼影盤「香榭微光」，售價499元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅香榭大道眼影盤「香榭微光」，售價499元。圖／巴黎萊雅提供
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ETUDE HOUSE玩轉色彩迷你眼彩盤「唐老鴨的黛絲」，售價550元。圖／ET...
ETUDE HOUSE玩轉色彩迷你眼彩盤「唐老鴨的黛絲」，售價550元。圖／ETUDE HOUSE提供
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innisfree「My Palette我的彩妝盤」秋冬限定版新色眼影、腮紅的色...
innisfree「My Palette我的彩妝盤」秋冬限定版新色眼影、腮紅的色號都是珊瑚主題。圖／innisfree提供
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ETUDE HOUSE玩轉色彩迷你眼彩盤「唐老鴨的黛絲」，售價550元。圖／ET...
ETUDE HOUSE玩轉色彩迷你眼彩盤「唐老鴨的黛絲」，售價550元。圖／ETUDE HOUSE提供
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Visee光澄輕紗眼影盒「OR－3香橙舒芙蕾」，售價300元。圖／Visee提供
Visee光澄輕紗眼影盒「OR－3香橙舒芙蕾」，售價300元。圖／Visee提供
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innisfree「My Palette我的彩妝盤」秋冬限定版新色眼影、腮紅的色...
innisfree「My Palette我的彩妝盤」秋冬限定版新色眼影、腮紅的色號都是珊瑚主題。圖／innisfree提供
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巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩，售價390元，共6色。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅炫色薰染訂製頰彩，售價390元，共6色。圖／巴黎萊雅提供
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眼影巴黎珊瑚
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