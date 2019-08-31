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免踩油門直接往下衝！韓國首座「9.81重力賽車場」超刺激 時速可達60公里

2019-08-31 17:27聯合報 記者陳睿中╱即時報導

喜愛「速度感」的玩家準備好了嗎？韓國第一座「重力賽車公園」－「9.81重力賽車公園」，已經於6月進駐濟州島，旅客可以在濟州島明媚的自然風光間，體驗到最高時速可達60公里的重力賽車快感！

所謂的「重力賽車」，意指在賽車上並沒有裝設引擎，而是透過斜坡，讓車輛因重力而自然下滑加速，車上僅有煞車、方向盤，操控簡單卻具有另一種不同的挑戰性。「9.81重力賽車公園」乃是全韓國第一座重力賽車公園，賽道長度為1,400～1,600公尺，有著蜿蜒的專業賽道，並有單人座、雙人座，以及專業級賽車等3款不同的車型可供選擇。

GR-E單人座賽車最高時速為40公里，可選擇1,400公尺或1,600公尺的賽道；GR-D雙人座賽車最高時速為35公里，由前方駕駛員負責操控，非常適合情侶、親子共同體驗。至於最高時速可達60公里的GR-X專業級賽車採特殊設計，駕駛員需年滿18歲，並且達到指定單圈時間、符合賽場條件時，才可依照特殊執照駕駛，更具挑戰性。

除了重力賽車之外，9.81重力賽車公園還設置有室內遊樂區，可以體驗室內足球、VR賽車等15種遊樂項目；園區內也有美食廣場、商店街，讓民眾可以品嚐濟州特色美食、購買紀念品回家。

【9.81重力賽車公園】

地址：濟州島濟州市涯月邑千德路 880-24

營業時間：09:30～18:30

費用：重力賽車每次18,000韓元起（約新台幣500元）；室內遊樂區每回合3,500韓元起（約新台幣100元）

限制：所有賽車駕駛者年齡需為14歲以上、身高150公分以上；GR-D賽車後座乘客必須為3歲以上、身高100公分以上；GR-X賽車駕駛者需年滿18歲以上並持有9.81 Park頒發的特殊執照。

位於濟州島的「9.81重力賽車公園」是韓國第一座重力賽車場。圖／9.81重力賽車...
位於濟州島的「9.81重力賽車公園」是韓國第一座重力賽車場。圖／9.81重力賽車公園提供
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在寬廣的賽道上，可以挑戰與好友競技的賽事。圖／9.81重力賽車公園提供
在寬廣的賽道上，可以挑戰與好友競技的賽事。圖／9.81重力賽車公園提供
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除了單人車型，也有適合雙人乘坐的雙人款賽車。圖／9.81重力賽車公園提供
除了單人車型，也有適合雙人乘坐的雙人款賽車。圖／9.81重力賽車公園提供
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藉由重力加速，玩家可以輕鬆享受刺激的賽車樂趣。圖／9.81重力賽車公園提供
藉由重力加速，玩家可以輕鬆享受刺激的賽車樂趣。圖／9.81重力賽車公園提供
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