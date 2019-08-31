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老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:11聯合報 記者陳睿中╱即時報導

2019年還沒過完，台北就已經有多間知名餐廳熄燈落幕，不僅年輕化或海外進駐的新品牌，包括天星港式飲茶、糖朝等10～15年以上的老品牌，甚至連41年的永福樓、51年的漢城韓式烤肉，也黯然退出市場。有業者分析，當中高年齡客層萎縮後，勢必就會影響10年以上老牌餐廳的經營。

近年談及「台北東區」，幾乎已與「不景氣」劃上等號。攤開近幾年名單來看，頂呱呱、葡吉小舖、永福樓、唐朝、滿堂紅、Primo等餐飲業者，通通都退出東區商圈，其他亦有不少服飾、鐘錶品牌離開，其中一大主因，都會聯想到「租金」。住商仁愛光復店黃獻寬經理表示，目前東區租金已不太有調漲趨勢，也已經止跌，現在忠孝東路路邊店面，每坪租金行情約1.4～1.5萬；巷弄內的二線店面則約7,000～8,000元；三線店面則有降至4,000～5,000元。對於販售高單價商品的店家，仍有開店誘因。

許多人看好結合市府商圈、信義商圈的「新東區」可取代舊東區，但黃獻寬認為，雖然兩者消費客層類似，但是消費屬性、商圈結構性仍有不同。若是永福樓、Forever21等舊址能夠有大型品牌、熱點業種進駐，並以接力賽形式持續東區話題性，看好仍可帶動新一波人潮。

其實不僅東區，中山商圈、南京復興商圈等地的漢城韓式烤肉、天星港式飲茶等資深名店也都接連發出熄燈號。業者認為，不單是商圈轉移或租金因素，「15年」往往是一個飲食世代的區隔範圍，各自有不同消費習慣。例如長輩喜歡吃合菜，但年輕人接受度低；而當中高年齡客層萎縮，年輕消費主力又轉移至新型態餐廳時，就會影響老牌餐廳的營運。

開業已約17年，地處東區熱點的「神旺大飯店」就表示，近年確實隨著市場變化、消費世代轉換，連帶影響客單價與館內消費型態，另外因商圈帶動的「過路客」已經減少，所以更需創造出吸引客人專程前來的亮點。因此除了調整菜單內容，也在館內新設立「火鍋吃到飽」方案，用700～800元的價位吸引大眾客層上門，還加入誇張的打卡點心元素搶客。例如以寒天、草莓慕斯所製作的「魚頭君」蛋糕，還有超擬真的仿「日式料理」甜點，就成功抓住年輕客層，帶動業績成長2成。

另外以創意時髦中菜為主的連鎖餐廳「飯Bar」則是在東區店率先導入「餐飲外送服務」，藉由與各大外送服務平台合作，結合地處東區的地理優勢，創造出另一條道路，估計外送營收已可占東區店約2成的業績。在商圈、原有客層萎縮的挑戰之下，餐飲老店、名店如何發揮自家優勢與華麗轉身，也成為各家需要積極面對的議題。

看似日本壽司的甜點，乃是神旺大飯店近年的亮眼商品。圖／神旺大飯店提供
看似日本壽司的甜點，乃是神旺大飯店近年的亮眼商品。圖／神旺大飯店提供
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鄰近兄弟飯店的天星港式飲茶，即將在9月中結束12年的經營歷史。記者陳睿中／攝影
鄰近兄弟飯店的天星港式飲茶，即將在9月中結束12年的經營歷史。記者陳睿中／攝影
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惡搞又擬真的魚頭蛋糕、壽司甜點，成功抓住年輕人目光，幫神旺大飯店的麵包坊提昇2成...
惡搞又擬真的魚頭蛋糕、壽司甜點，成功抓住年輕人目光，幫神旺大飯店的麵包坊提昇2成業績。圖／神旺大飯店提供
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主打時髦中菜的飯Bar，利用東區店地理優勢，結合外送平台服務，開創另一條營收之道...
主打時髦中菜的飯Bar，利用東區店地理優勢，結合外送平台服務，開創另一條營收之道。圖／飯Bar提供
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東區品牌
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