HOLA、台隆手創館周年慶開跑！熱銷夯品超值必搶清單快來看

2019-08-31 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



9月起進入周年慶旺季，HOLA特力和樂、HANDS台隆手創館周年慶紛紛起跑，同時推出獨家新品與優惠價，HOLA特力和樂即日起至10月2日消費滿3,000元送300元折價券，9月2日前消費滿5,000元加送100元折價券，還獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折史上最低震撼價；台隆手創館今年適逢20周年慶，首波活動由台北微風店預購打頭陣，9月11日前微風會員當日單筆消費滿5,000元就送市價2,980元的CUVILADY美儀訓練墊，限量20個送完為止。

HOLA特力和樂周年慶推出十幾款新品與上百款超值搶敗商品，包括今年最新款HOLA鑄鐵黑琺瑯鍋系列，主打煎、烤、燉、煮、炒、炸等一鍋6用，HOLA鑄鐵黑琺瑯煎湯兩用鍋25cm原價5,680元、特價3,980元，HOLA鑄鐵黑琺瑯方型煎烤盤26cm＋低身湯鍋28cm買就送廚房配件3件組，原價5,560元、合購價3,580元；收納類當紅的HOLA鐵製烤漆3層收納推車，將舊款再進化，新款可從側邊擴充收納，加上桌板後，一秒變邊桌，原價1,490元、特價799元，推車桌板原價560元、特價329元，9月20日至9月22日推車＋桌板限時合購特價999元。

HOLA特力和樂周年慶另一款夯品就是在台年銷量破5,000台的美國La-Z-Boy休閒椅，去年周年慶限定款創下一周內完售紀錄，今年再加碼，首度祭出全牛皮款休閒椅10T512，史上最低價29,999元，全台限量100台；即日起至9月2日再推出入門的布款休閒椅10T705，限時搶購價9,999元，全台限量100台。

同時HOLA特力和樂邀德國百年精品餐廚WMF同慶，即日起至9月2日獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折，折扣後單鍋最低2,940元起，3折商品不包含壓力鍋、調理鍋。寢具區及KIDS區消費滿額還有好禮，單筆消費滿12,000元加贈雙人HOLA貝爾曼防靜電雙層法蘭絨毯，限量2,000件送完為止。

台隆手創館周年慶由台北微風店搶先展開，除了預購優惠之外，9月12日至9月30日另有滿額優惠活動，當日消費滿1,000元送日本LEC純水99.9%濕紙巾80抽一包、當日消費滿2,000元送贈200元台隆抵用券一張；當日不限金額消費可享20元加購UCC BLACK無糖黑咖啡一罐、69元加購新松山油脂無添加皂100g一個。以上皆數量有限，送完、售完為止。

台隆手創館也推出多款獨家新品與優惠，包括造型可愛、開機還會有小豬叫聲的Lourdes小豬造型手足兩用按摩器，售價2,280元，獨家送天然愛心造型洗臉潔顏蒟蒻海綿，限量20份送完為止；台隆獨家購買EXGEL坐墊、枕頭系列商品單筆滿6,600元送ZOKU繽紛玻璃雙層隨身瓶355ml，主打OWL COMFY PREMIUM貓頭鷹舒適旗艦版系列坐墊、MINI PUNI隨身攜帶型圓坐墊；STYLE DRIVE車用坐姿調整椅原價4,780元、特價4,302元；Style Butterfly 美姿調整椅原價2,480元、微風店獨家特價2,232元；絲綢觸感輕鬆止水蓮蓬頭（限定尊爵金）原價4,200元、微風店獨家特價2,950元，再送泡華澡巾一條；黑黴菌去除凝膠200g售價490元、特價第2件5折。