親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

正妹主播過海關被勒索！ 慘遭強行搜查盤問

831遊行爆衝突 警方多次發射催淚彈驅散示威者

HOLA、台隆手創館周年慶開跑！熱銷夯品超值必搶清單快來看

2019-08-31 17:09聯合報 記者陳立儀╱即時報導

9月起進入周年慶旺季，HOLA特力和樂、HANDS台隆手創館周年慶紛紛起跑，同時推出獨家新品與優惠價，HOLA特力和樂即日起至10月2日消費滿3,000元送300元折價券，9月2日前消費滿5,000元加送100元折價券，還獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折史上最低震撼價；台隆手創館今年適逢20周年慶，首波活動由台北微風店預購打頭陣，9月11日前微風會員當日單筆消費滿5,000元就送市價2,980元的CUVILADY美儀訓練墊，限量20個送完為止。

HOLA特力和樂周年慶推出十幾款新品與上百款超值搶敗商品，包括今年最新款HOLA鑄鐵黑琺瑯鍋系列，主打煎、烤、燉、煮、炒、炸等一鍋6用，HOLA鑄鐵黑琺瑯煎湯兩用鍋25cm原價5,680元、特價3,980元，HOLA鑄鐵黑琺瑯方型煎烤盤26cm＋低身湯鍋28cm買就送廚房配件3件組，原價5,560元、合購價3,580元；收納類當紅的HOLA鐵製烤漆3層收納推車，將舊款再進化，新款可從側邊擴充收納，加上桌板後，一秒變邊桌，原價1,490元、特價799元，推車桌板原價560元、特價329元，9月20日至9月22日推車＋桌板限時合購特價999元。

HOLA特力和樂周年慶另一款夯品就是在台年銷量破5,000台的美國La-Z-Boy休閒椅，去年周年慶限定款創下一周內完售紀錄，今年再加碼，首度祭出全牛皮款休閒椅10T512，史上最低價29,999元，全台限量100台；即日起至9月2日再推出入門的布款休閒椅10T705，限時搶購價9,999元，全台限量100台。

同時HOLA特力和樂邀德國百年精品餐廚WMF同慶，即日起至9月2日獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折，折扣後單鍋最低2,940元起，3折商品不包含壓力鍋、調理鍋。寢具區及KIDS區消費滿額還有好禮，單筆消費滿12,000元加贈雙人HOLA貝爾曼防靜電雙層法蘭絨毯，限量2,000件送完為止。

台隆手創館周年慶由台北微風店搶先展開，除了預購優惠之外，9月12日至9月30日另有滿額優惠活動，當日消費滿1,000元送日本LEC純水99.9%濕紙巾80抽一包、當日消費滿2,000元送贈200元台隆抵用券一張；當日不限金額消費可享20元加購UCC BLACK無糖黑咖啡一罐、69元加購新松山油脂無添加皂100g一個。以上皆數量有限，送完、售完為止。

台隆手創館也推出多款獨家新品與優惠，包括造型可愛、開機還會有小豬叫聲的Lourdes小豬造型手足兩用按摩器，售價2,280元，獨家送天然愛心造型洗臉潔顏蒟蒻海綿，限量20份送完為止；台隆獨家購買EXGEL坐墊、枕頭系列商品單筆滿6,600元送ZOKU繽紛玻璃雙層隨身瓶355ml，主打OWL COMFY PREMIUM貓頭鷹舒適旗艦版系列坐墊、MINI PUNI隨身攜帶型圓坐墊；STYLE DRIVE車用坐姿調整椅原價4,780元、特價4,302元；Style Butterfly 美姿調整椅原價2,480元、微風店獨家特價2,232元；絲綢觸感輕鬆止水蓮蓬頭（限定尊爵金）原價4,200元、微風店獨家特價2,950元，再送泡華澡巾一條；黑黴菌去除凝膠200g售價490元、特價第2件5折。

此外，台隆手創館周年慶還有多款買1送1商品，包括ADELINE植萃洗髮精（花香）、Clesh馬油極致修護洗髮精與潤髮乳600ml、日本製好媳婦洗衣皂190g、極系列職人牙刷與寬版牙刷(軟毛) 、dalli全效超濃縮洗衣精1.1L、凱斯拖鞋與小花藺草拖等，詳細優惠內容洽各門市公告。

HOLA伊藤免手洗一桶拖手壓拖把組，原價1,390元、特價899元。圖／HOLA...
HOLA伊藤免手洗一桶拖手壓拖把組，原價1,390元、特價899元。圖／HOLA提供
分享
HOLA淺夏紫天絲緹花床被組（雙人），原價7,980元、特價2,980元。圖／H...
HOLA淺夏紫天絲緹花床被組（雙人），原價7,980元、特價2,980元。圖／HOLA提供
分享
黑黴菌去除凝膠200g，原價490元、台隆微風店周年慶特價第2件5折。圖／台隆提...
黑黴菌去除凝膠200g，原價490元、台隆微風店周年慶特價第2件5折。圖／台隆提供
分享
HOLA鐵製烤漆3層收納推車原價1,490元、特價799元，推車桌板原價560元...
HOLA鐵製烤漆3層收納推車原價1,490元、特價799元，推車桌板原價560元、特價329元，9月20日至9月22日推車＋桌板合購限時優惠價999元。圖／HOLA提供
分享
即日起至9月11日微風積點禮遇會員於台隆預購期間當日單筆消費滿5,000元送CU...
即日起至9月11日微風積點禮遇會員於台隆預購期間當日單筆消費滿5,000元送CUVILADY美儀訓練墊，限量20個送完為止。圖／台隆提供
分享
HOLA雅璞餐具系列，原價169元起，特價8折。圖／HOLA提供
HOLA雅璞餐具系列，原價169元起，特價8折。圖／HOLA提供
分享
HOLA鑄鐵黑琺瑯煎湯兩用鍋25cm原價5,680元、特價3,980元；HOLA...
HOLA鑄鐵黑琺瑯煎湯兩用鍋25cm原價5,680元、特價3,980元；HOLA鑄鐵黑琺瑯方型煎烤盤26cm＋低身湯鍋28cm原價5,560元、合購價3,580元。圖／HOLA提供
分享
La-Z-Boy搖椅式全牛皮休閒椅10T512，原價49,800元、特價29,9...
La-Z-Boy搖椅式全牛皮休閒椅10T512，原價49,800元、特價29,999元，全台限量100台。圖／HOLA提供
分享
La-Z-Boy搖椅式布款休閒椅10T705，原價27,800元、即日起至9月2...
La-Z-Boy搖椅式布款休閒椅10T705，原價27,800元、即日起至9月2日特價9,999元，全台限量100台。圖／HOLA提供
分享
Lourdes小豬造型手足兩用按摩器，售價2,280元，台隆獨家送天然愛心造型洗...
Lourdes小豬造型手足兩用按摩器，售價2,280元，台隆獨家送天然愛心造型洗臉潔顏蒟蒻海綿一個，限量20份送完為止。圖／台隆提供
分享
diem植物性牙膏、潔牙凝膠，原價450元、台隆微風店周年慶任選2件特價789元...
diem植物性牙膏、潔牙凝膠，原價450元、台隆微風店周年慶任選2件特價789元。圖／台隆提供
分享
OWL COMFY PREMIUM貓頭鷹舒適旗艦版系列坐墊，售價7,580元。圖...
OWL COMFY PREMIUM貓頭鷹舒適旗艦版系列坐墊，售價7,580元。圖／台隆提供
分享
HOLA特力和樂周年慶，即日起至9月2日獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折，折扣...
HOLA特力和樂周年慶，即日起至9月2日獨家推出WMF奈彩米鍋具全系列3折，折扣後單鍋最低2,940元起。圖／HOLA提供
分享
Style Butterfly美姿調整椅（紅），原價2,480元、台隆手創館微風...
Style Butterfly美姿調整椅（紅），原價2,480元、台隆手創館微風店獨家特價2,232元。圖／台隆提供
分享
HOLA特力和樂周年慶，寢具與兒童區單筆實付金額滿12,000元送HOLA貝爾曼...
HOLA特力和樂周年慶，寢具與兒童區單筆實付金額滿12,000元送HOLA貝爾曼防靜電雙層法蘭絨毯（雙人），限量2,000件送完為止。圖／HOLA提供
分享

HOLA周年慶微風
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:11

板橋人買起來！西螺麻糬大王連續15天買一送一 3大人氣甜點9月快閃板橋車站

2019-08-31 16:48

免踩油門直接往下衝！韓國首座「9.81重力賽車場」超刺激 時速可達60公里

2019-08-31 17:27

愛馬仕ARCEAU Petite Lune小月相升級 經典簡約美

2019-08-31 16:48

可重消一次性醫材 衛福部訂三種情況不可回收再利用

2019-08-31 16:15

香港名廚10種風味 一吃難忘

2019-08-31 13:04

中秋連假房價下殺42折！住一晚含早餐 3千有找

2019-08-31 13:03

周迅、舒淇愛鞋Stuart Weitzman 台北專門店重新開幕

2019-08-31 12:33

美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33

蔡依林「豹緊處理」曲線超性感 網友：以為是石虎代言人

2019-08-31 12:04

想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-30 23:11

影／業者集資夜夜花火 北海道洞爺湖推觀光有一套

2019-08-30 23:05

99元吃10隻蝦／7種海鮮！打卡系「好室鍋物」輕鬆升級海陸鍋

2019-08-30 22:47

綠色表盤夯 孔雀石成珠寶表新寵

2019-08-30 22:32

搶虛實整合商機 銀行聯名卡強強聯手

2019-08-30 22:27

台北101周年慶 搶台商回流商機推出這方案

2019-08-30 22:12

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53

賈靜雯選色快筆記！Dior「超惹火唇彩」征戰金鐘紅毯款、日常百搭款都美翻

2019-08-30 20:19

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

人氣風格市集「島作」號召58個台日品牌 9月6日起3天限定松菸登場

2019-08-30 19:17

台北101強攻會員經濟黏住主顧客 周年慶祭出「史上最優」點數回饋

2019-08-30 19:09

張鈞甯、林心如、吳謹言美穿夏姿 微博頁面簡直仙女聯絡簿

2019-08-30 18:51

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 18:29

威秀14歲生日 9月抽免費電影票、送iShow點數

2019-08-30 18:24

嘉義五星級飯店享受沖繩美食 再抽來回機票

2019-08-30 18:21

陳珊妮展現氣場演繹美之心秋冬新品 牛仔褲竟不是她的造型選項

2019-08-30 18:09

ETUDE HOUSE「康青龍」跨界合作 美妝蛋、粉底液體驗組限量送

2019-08-30 17:39

刷「台灣Pay」吃麥味登 20%回饋任你拿

2019-08-30 17:25

李英宏化身「花系列」男子 Paul Smith鮮豔上身

2019-08-30 17:22

Dyson造型器新色 奢華紫搭黑皮革收納盒一定要入手

2019-08-30 16:42

全國電子Digital City「竹北店」開幕 1元起標限時登場

2019-08-30 16:10

中秋網購推烤肉懶人包　油切韓式烤盤、多功能烤爐快入手

2019-08-30 15:27

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59

今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48
看更多

熱門文章

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

2019-08-31 09:28

傳北捷為避免赤字 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-30 21:23

出國旅遊記得買保險 台女在日腦出血急救醫療費逾千萬元

2019-08-30 23:44

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-30 23:11

健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13

不讓中藥房消失 衛福部公告符合這些條件可當接班人

2019-08-30 20:26

苗29縣道石虎友善通道 拍下石虎、山羌、白鼻心一家

2019-08-30 20:17

不當申報三萬多元 知名醫院耳鼻喉科門診遭停業兩個月

2019-08-31 00:56

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53

吳德榮：下周熱帶擾動活躍 成颱機率高

2019-08-31 07:20

北捷本業虧損 研議取消電子票證8折優惠

2019-08-30 23:17

每日星座運勢／雙魚善解人意諸事順 貴人多為長輩

2019-08-31 00:00

救中藥行 即起有條件合法接班

2019-08-31 00:31

啃山竹殼比果肉營養？北醫研究山竹殼含這成分有助控糖

2019-08-30 18:20

99元吃10隻蝦／7種海鮮！打卡系「好室鍋物」輕鬆升級海陸鍋

2019-08-30 22:47

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

牧師夫妻罹肺癌肇因騎車不戴口罩？ 醫：應考量多因素

2019-08-31 09:33

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

多家醫院中勒索病毒 衛福部：兩小時解除無個資外洩

2019-08-31 11:51

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:20

蜥蜴陪吃雪糕聽心事好減壓 網友高呼：太可愛了！

2019-08-30 22:28

住院醫師9月1日納勞基法 4周總工時不得超過320小時

2019-08-30 20:08

兩人同行一人免費！一張表看懂秋遊故宮好康方案

2019-08-30 18:53

子宮內膜癌竄升 醫籲政府應列為檢查項目

2019-08-31 10:04

想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12

回響／訂餐平台承諾 颱風天不再外送

2019-08-31 00:31

下周三變天！ 把握好天氣 海邊注意長浪

2019-08-31 09:13

子宮內膜癌發生率超越子宮頸癌 增幅驚人

2019-08-31 09:52

張鈞甯、林心如、吳謹言美穿夏姿 微博頁面簡直仙女聯絡簿

2019-08-30 18:51

嘉義五星級飯店享受沖繩美食 再抽來回機票

2019-08-30 18:21

傳檢討8折優惠 北捷總經理：持續討論如何調整經營策略

2019-08-30 23:14

老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:11

國道散落物處理收費 9月16日起實施

2019-08-31 10:23

【童言童語】柯孟君／我今天坐了半小時

2019-08-31 06:00

賈靜雯選色快筆記！Dior「超惹火唇彩」征戰金鐘紅毯款、日常百搭款都美翻

2019-08-30 20:19

北捷虧損填補吃力 市府財擬取消電子票證8折優惠

2019-08-30 21:46

周迅、舒淇愛鞋Stuart Weitzman 台北專門店重新開幕

2019-08-31 12:33

中秋連假房價下殺42折！住一晚含早餐 3千有找

2019-08-31 13:03

失智阿嬤當小七店員 六成高齡實習生減緩退化

2019-08-30 18:55

台南北區今增一例登革熱 恐與第19例個案有關

2019-08-31 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top