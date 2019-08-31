愛馬仕ARCEAU Petite Lune小月相升級 經典簡約美

2019-08-31 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



無庸置疑，由Henri d’Origny創作設計、於1978年誕生的愛馬仕（Hermes）Arceau腕表是品牌最具代表性的作品，將奔馳駿馬的精髓都巧妙融入：渾圓的表殼延伸出不對稱的馬鐙形表耳，傾斜旋轉的字體彷彿駿馬奔馳的姿態。其中，為女士所推出的Petite Lune小月相腕表，今年推出小改款的新作，更顯洗鍊。

全新的Arceau Petite Lune小月相腕表，與2015年的既有款式一樣為38毫米尺寸，搭載愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯、配備月相功能模組，日期位於6點鐘位置，10到11點之間則是小月相視窗。月亮的臉孔有著清楚俏皮的五官，來自法裔德國藝術家Édouard Baribeaud為愛馬仕設計，名為「Acte III，Scène I，la Clairière......」的經典絲巾圖案，絲巾本身的創作靈感正是莎士比亞經典喜劇「仲夏夜之夢」 。