板橋人買起來！西螺麻糬大王連續15天買一送一 3大人氣甜點9月快閃板橋車站

2019-08-31 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



對人潮眾多的車站型商場來說，帶了就走的話題美食是集客重要元素，Global Mall板橋車站不斷更新快閃美食，9月再推出話題性獨家甜點，包括板橋排隊甜點店之一「稻町森法式甜點舖」，單日最高銷售近千盒的「西螺麻糬大王冰上冰」強勢回歸，還有新竹懷舊滋味的「春上布丁蛋糕」。

名列板橋必吃四大甜點之一的「稻町森法式甜點舖」快閃期間為9月1日至15日，帶來多款熱銷甜點，包含「蘋果好調皮」、「滿地開花二十一」、「森林裡路過」、「櫻桃，新鮮的」、「 蘋果，推倒」等人氣甜點，以及因應中秋節，特別推出獨家限定「肖郎中秋禮盒」，包含有肖郎蛋黃酥、焙茶荔枝小蛋糕、翠玉烏龍小酥餅、錫蘭紅茶方塊、伯爵茶鑽石等茶製小點。

先前在板橋車站創下高排隊人潮的「西螺麻糬大王冰上冰」，在消費者期待下9月再度快閃，特別祭出感謝回饋，將於9月1日至9月15日連續15天推出買一送一限量優惠。

新竹知名伴手禮「春上布丁蛋糕」，9月14日至10月14日獨家快閃板橋車站，除了廣受歡迎的原味、濃郁巧克力，及吃得到黑糖顆粒的手工黑糖蛋糕，更推出期間限定香濃起司、伯爵紅茶蛋糕。快閃期間可享優惠，任選3顆9折優惠。

【Global Mall板橋車站B1 9月快閃美食】

9/1-9/15稻町森法式甜點舖

9/1-9/30西螺麻糬大王冰上冰