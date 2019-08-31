可重消一次性醫材 衛福部訂三種情況不可回收再利用

2019-08-31 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內醫院傳出將一次性手術耗材重新消毒再使用，官方決議採「正面表列」方式，讓經申請公告的品項得以重新消毒再使用，遏止私下偷偷來再發生。原訂三個月內完成表列，如今事發已過近四個月，衛福部終於在昨天召集各界專家，但也僅討論出施行原則，認為即使未來正面表列名單出爐，體內植入物、前一使用者有庫賈氏症或部分法定傳染病者，皆不可回收再利用。

衛生福利部於昨日邀集醫界、染感管控相關醫學會及消費者代表等專家，召開單次使用醫療器材管理會議，歷經4個多小時審議，這次討論僅提出未來正面表列名單出爐後，執行四大原則，衛福部醫事司司長石崇良於會後受訪表示，未來預計需再開四次會議才能討論出完整可重消一次性手術耗材清單。

審視國際資料發現，法國完全禁止重複消毒使用，歐盟地區沒有明確規範，西班牙、德國、日本、美國都有重消再使用的作法。美國食藥局（ＦＤＡ）制定一次性耗材使用指引，並採正面表列，過去曾公告一百多個品項，後續逐步趨嚴，目前項目約八十個。

石崇良表示，各專家於會議中決議未來正面表列品項，會先經由醫界提供臨床使用的品項，再讓各領域專家初審，通過後才會進入衛福部審議會中，進行最終審查決定是否允許納入重消清單。

這次會議中，各專家也再次重申，即使未來部分一次性手術耗材，納入正面表列名單，但一次性耗材只要是體內植入物，抑或是前一使用者為庫賈氏症患者，及部分法定傳染病者，這些一次性耗材都須被排除，不可重消使用。針對需排除的法定傳染病包含哪些，石崇良表示，將於下次開會討論。