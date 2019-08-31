親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

可重消一次性醫材 衛福部訂三種情況不可回收再利用

2019-08-31 16:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內醫院傳出將一次性手術耗材重新消毒再使用，官方決議採「正面表列」方式，讓經申請公告的品項得以重新消毒再使用，遏止私下偷偷來再發生。原訂三個月內完成表列，如今事發已過近四個月，衛福部終於在昨天召集各界專家，但也僅討論出施行原則，認為即使未來正面表列名單出爐，體內植入物、前一使用者有庫賈氏症或部分法定傳染病者，皆不可回收再利用。

衛生福利部於昨日邀集醫界、染感管控相關醫學會及消費者代表等專家，召開單次使用醫療器材管理會議，歷經4個多小時審議，這次討論僅提出未來正面表列名單出爐後，執行四大原則，衛福部醫事司司長石崇良於會後受訪表示，未來預計需再開四次會議才能討論出完整可重消一次性手術耗材清單。

審視國際資料發現，法國完全禁止重複消毒使用，歐盟地區沒有明確規範，西班牙、德國、日本、美國都有重消再使用的作法。美國食藥局（ＦＤＡ）制定一次性耗材使用指引，並採正面表列，過去曾公告一百多個品項，後續逐步趨嚴，目前項目約八十個。

石崇良表示，各專家於會議中決議未來正面表列品項，會先經由醫界提供臨床使用的品項，再讓各領域專家初審，通過後才會進入衛福部審議會中，進行最終審查決定是否允許納入重消清單。

這次會議中，各專家也再次重申，即使未來部分一次性手術耗材，納入正面表列名單，但一次性耗材只要是體內植入物，抑或是前一使用者為庫賈氏症患者，及部分法定傳染病者，這些一次性耗材都須被排除，不可重消使用。針對需排除的法定傳染病包含哪些，石崇良表示，將於下次開會討論。

重消一事不可馬乎，外界最關心的莫過於醫院需具備醫材消毒作業規範、感染管控，以及不同材質、設計的這些一次性耗材重複使用的消毒的指引。石崇良說，申請醫院條件、一次性耗材重消基本指引及患者的知情權與參與權，計畫將於下次會議討論。

衛生福利部於昨日邀集醫界、染感管控相關醫學會及消費者代表等專家，召開單次使用醫療...
衛生福利部於昨日邀集醫界、染感管控相關醫學會及消費者代表等專家，召開單次使用醫療器材管理會議，歷經4個多小時審議，這次討論僅提出未來正面表列名單出爐後，執行四大原則。圖／聯合報系資料照片
分享

傳染病手術
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

中秋連假房價下殺42折！住一晚含早餐 3千有找

2019-08-31 13:03

美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33

香港名廚10種風味 一吃難忘

2019-08-31 13:04

周迅、舒淇愛鞋Stuart Weitzman 台北專門店重新開幕

2019-08-31 12:33

蔡依林「豹緊處理」曲線超性感 網友：以為是石虎代言人

2019-08-31 12:04

想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-30 23:11

影／業者集資夜夜花火 北海道洞爺湖推觀光有一套

2019-08-30 23:05

99元吃10隻蝦／7種海鮮！打卡系「好室鍋物」輕鬆升級海陸鍋

2019-08-30 22:47

綠色表盤夯 孔雀石成珠寶表新寵

2019-08-30 22:32

搶虛實整合商機 銀行聯名卡強強聯手

2019-08-30 22:27

台北101周年慶 搶台商回流商機推出這方案

2019-08-30 22:12

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53

賈靜雯選色快筆記！Dior「超惹火唇彩」征戰金鐘紅毯款、日常百搭款都美翻

2019-08-30 20:19

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

人氣風格市集「島作」號召58個台日品牌 9月6日起3天限定松菸登場

2019-08-30 19:17

台北101強攻會員經濟黏住主顧客 周年慶祭出「史上最優」點數回饋

2019-08-30 19:09

張鈞甯、林心如、吳謹言美穿夏姿 微博頁面簡直仙女聯絡簿

2019-08-30 18:51

影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 18:29

威秀14歲生日 9月抽免費電影票、送iShow點數

2019-08-30 18:24

嘉義五星級飯店享受沖繩美食 再抽來回機票

2019-08-30 18:21

陳珊妮展現氣場演繹美之心秋冬新品 牛仔褲竟不是她的造型選項

2019-08-30 18:09

ETUDE HOUSE「康青龍」跨界合作 美妝蛋、粉底液體驗組限量送

2019-08-30 17:39

刷「台灣Pay」吃麥味登 20%回饋任你拿

2019-08-30 17:25

李英宏化身「花系列」男子 Paul Smith鮮豔上身

2019-08-30 17:22

Dyson造型器新色 奢華紫搭黑皮革收納盒一定要入手

2019-08-30 16:42

全國電子Digital City「竹北店」開幕 1元起標限時登場

2019-08-30 16:10

中秋網購推烤肉懶人包　油切韓式烤盤、多功能烤爐快入手

2019-08-30 15:27

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59

今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

中秋特輯／世界洋服3連霸 「紳裝西服」大酬賓

2019-08-30 01:16

川味遇上台味 RAW與廊橋雙城聯繹新亞洲味

2019-08-29 20:44

化妝最常犯的4種錯誤！「不愛整理化妝包」小心臉上越來越髒

2019-08-29 20:26

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07
看更多

熱門文章

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

2019-08-31 09:28

傳北捷為避免赤字 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-30 21:23

出國旅遊記得買保險 台女在日腦出血急救醫療費逾千萬元

2019-08-30 23:44

健保平均眷口數確定降至0.58 雇主每年樂省30億元

2019-08-30 19:13

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-30 23:11

苗29縣道石虎友善通道 拍下石虎、山羌、白鼻心一家

2019-08-30 20:17

不讓中藥房消失 衛福部公告符合這些條件可當接班人

2019-08-30 20:26

不當申報三萬多元 知名醫院耳鼻喉科門診遭停業兩個月

2019-08-31 00:56

她已繳150萬房貸 媽媽卻想房產獨留給弟弟

2019-08-30 16:37

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53

吳德榮：下周熱帶擾動活躍 成颱機率高

2019-08-31 07:20

北捷本業虧損 研議取消電子票證8折優惠

2019-08-30 23:17

每日星座運勢／雙魚善解人意諸事順 貴人多為長輩

2019-08-31 00:00

救中藥行 即起有條件合法接班

2019-08-31 00:31

啃山竹殼比果肉營養？北醫研究山竹殼含這成分有助控糖

2019-08-30 18:20

婚前房子頭期款男方付 女友還要「登記共有」讓他心煩

2019-08-30 17:13

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

99元吃10隻蝦／7種海鮮！打卡系「好室鍋物」輕鬆升級海陸鍋

2019-08-30 22:47

牧師夫妻罹肺癌肇因騎車不戴口罩？ 醫：應考量多因素

2019-08-31 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top