美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



去年引起全台三麗鷗鐵粉朝聖的「美樂蒂療癒花草風期間限定咖啡廳」，睽違一年多的時間，人氣角色美樂蒂再度化身為花草小精靈，9/1起，在環球板橋車站B1登場，無論是裝潢擺設、人形燒、系列甜點，美樂蒂將再次融化台灣的粉絲的心。

萌度爆表的美樂蒂是三麗鷗中最甜美浪漫的角色，在日本更多次拿下前三名人氣寶座，周邊系列商品往往都是吸睛的焦點。這次期間限定咖啡廳也帶來獨家現烤現做「花草系美樂蒂3D立體人形燒」，共有太妃糖、經典卡士達、巧克力三種口味，熱呼呼的內餡加酥脆外皮，一直是雅蒙蒂的超人氣療癒甜點。

另外，出去年超熱賣冰泡系列，以水果冰沙搭配香草牛奶霜淇淋，最後放上一顆繽紛美樂蒂馬卡龍點綴，全新「水果系列冰泡霜淇淋2.0」共兩款夏日芒果、葡萄口味，漸層冰沙搭配透光梅森杯，杯身還可以直接帶走蒐藏，是美樂蒂粉絲不能錯過的超高CP值商品，同時，還有太妃糖香草霜淇淋、花草爆米花等系列商品，在夏天的尾巴跟美樂蒂一起享受甜蜜滋味。

「美樂蒂療癒系花草風主題快閃店」

地點：新北市板橋區縣民大道二段 7 號B1(Global Mall 環球板橋車站)

營業時間：11:00~22:00

電話：02-8969-1008