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美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

去年引起全台三麗鷗鐵粉朝聖的「美樂蒂療癒花草風期間限定咖啡廳」，睽違一年多的時間，人氣角色美樂蒂再度化身為花草小精靈，9/1起，在環球板橋車站B1登場，無論是裝潢擺設、人形燒、系列甜點，美樂蒂將再次融化台灣的粉絲的心。

萌度爆表的美樂蒂是三麗鷗中最甜美浪漫的角色，在日本更多次拿下前三名人氣寶座，周邊系列商品往往都是吸睛的焦點。這次期間限定咖啡廳也帶來獨家現烤現做「花草系美樂蒂3D立體人形燒」，共有太妃糖、經典卡士達、巧克力三種口味，熱呼呼的內餡加酥脆外皮，一直是雅蒙蒂的超人氣療癒甜點。

另外，出去年超熱賣冰泡系列，以水果冰沙搭配香草牛奶霜淇淋，最後放上一顆繽紛美樂蒂馬卡龍點綴，全新「水果系列冰泡霜淇淋2.0」共兩款夏日芒果、葡萄口味，漸層冰沙搭配透光梅森杯，杯身還可以直接帶走蒐藏，是美樂蒂粉絲不能錯過的超高CP值商品，同時，還有太妃糖香草霜淇淋、花草爆米花等系列商品，在夏天的尾巴跟美樂蒂一起享受甜蜜滋味。

「美樂蒂療癒系花草風主題快閃店」

地點：新北市板橋區縣民大道二段 7 號B1(Global Mall 環球板橋車站)

營業時間：11:00~22:00

電話：02-8969-1008

優惠活動：開幕期間9/1~9/8金額消費滿500元，即贈限量美樂蒂馬卡龍一個(一人限贈 1 次，贈完為止)；快閃期間限定金額消費滿399元，即可玩療癒轉轉樂(798元兩次以此類推)，轉盤內容包含美樂蒂馬卡龍一顆、限定商品最少8折優惠等。

「美樂蒂期間限定花草風爆米花罐」 單罐售價160元(共四款口味)。圖／雅蒙蒂文創...
「美樂蒂期間限定花草風爆米花罐」 單罐售價160元(共四款口味)。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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美樂蒂芒果冰沙霜淇淋、葡萄冰沙霜淇淋，單杯售價180元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提...
美樂蒂芒果冰沙霜淇淋、葡萄冰沙霜淇淋，單杯售價180元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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「美樂蒂人形燒」3入售價110元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
「美樂蒂人形燒」3入售價110元。圖／雅蒙蒂文創烘焙禮品提供
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