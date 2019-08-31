蔡依林「豹緊處理」曲線超性感 網友：以為是石虎代言人

2019-08-31 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



「只有姐才能駕馭」、「姐真的太美了」…一連串的盛讚，都來自蔡依林身穿MONCLER Richard Quinn極致印花系列的留言，其中一則甚至寫著「周董真是眼瞎了」，網友的回應真是直心率真。

蔡依林身上的服裝，是MONCLER Genius天才計畫之一，由品牌與當代重要設計師聯名，推出打破季節的服裝系列，Richard Quinn的一炮而紅起自2018年2月，當時91歲的英國女王伊莉莎白二式首度成為時裝周看秀嘉賓，就是去看Richard Quinn發表，以熱烈印花、高級訂製風格的輪廓為特色，Richard Quinn熱愛大膽豐饒的顏色組合，也鍾情於五○、六○年代的優雅時裝造型，他與MONCLER的合作保留極為強烈的個人色彩，於今年2月在米蘭發表，推出字母標語外套、印花緊身衣、襯墊長筒靴等造型，蔡依林身穿豹紋、小雛菊印花組合的連身褲，展現零贅肉的美好曲線，還寫了「call me Daisy…maybe」，大眼、美膚的近照，讓網友嘆：周董真是眼瞎了。