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蔡依林「豹緊處理」曲線超性感 網友：以為是石虎代言人

2019-08-31 12:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

「只有姐才能駕馭」、「姐真的太美了」…一連串的盛讚，都來自蔡依林身穿MONCLER Richard Quinn極致印花系列的留言，其中一則甚至寫著「周董真是眼瞎了」，網友的回應真是直心率真。

蔡依林身上的服裝，是MONCLER Genius天才計畫之一，由品牌與當代重要設計師聯名，推出打破季節的服裝系列，Richard Quinn的一炮而紅起自2018年2月，當時91歲的英國女王伊莉莎白二式首度成為時裝周看秀嘉賓，就是去看Richard Quinn發表，以熱烈印花、高級訂製風格的輪廓為特色，Richard Quinn熱愛大膽豐饒的顏色組合，也鍾情於五○、六○年代的優雅時裝造型，他與MONCLER的合作保留極為強烈的個人色彩，於今年2月在米蘭發表，推出字母標語外套、印花緊身衣、襯墊長筒靴等造型，蔡依林身穿豹紋、小雛菊印花組合的連身褲，展現零贅肉的美好曲線，還寫了「call me Daisy…maybe」，大眼、美膚的近照，讓網友嘆：周董真是眼瞎了。

另外，她也以此造型配襯DELVAUX的Cool Box，這是DELVAUX首度推出柔軟包款，定位在品牌的入門價位，是首個10萬元有找的手袋，去年3月蔡依林就曾選搭。輪廓方正的Cool Box有兩種尺寸，顏色包括經典黑、象牙白玫瑰粉紅、太陽黃等，運用單層幼公牛皮（Taurillon Soft）打造，相對輕盈，僅用單手即可輕易開合包袋，也可拎著把D釦環成為手提包，蔡依林手拿香蕉「煲電話」，還標註「黃黃的一大片」，用以呼應服裝、包款和香蕉都構成一片黃的幽默。

蔡依林煲電話的照片選搭DELVAUX Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩背包。...
蔡依林煲電話的照片選搭DELVAUX Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩背包。圖／取自IG
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蔡依林以姣好身段演繹MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／...
蔡依林以姣好身段演繹MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／取自IG
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蔡依林標註「豹緊處理」，網友搞笑表示「以為是石虎代言人」。圖／取自IG
蔡依林標註「豹緊處理」，網友搞笑表示「以為是石虎代言人」。圖／取自IG
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蔡依林款式的MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／MONC...
蔡依林款式的MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／MONCLER提供
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蔡依林身穿MONCLER Richard Quinn極致印花系列展現零贅肉的曲線...
蔡依林身穿MONCLER Richard Quinn極致印花系列展現零贅肉的曲線。圖／取自IG
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蔡依林以姣好身段演繹MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／...
蔡依林以姣好身段演繹MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／取自IG
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Richard Quinn熱愛大膽豐饒的顏色組合，也表現在MONCLER Ric...
Richard Quinn熱愛大膽豐饒的顏色組合，也表現在MONCLER Richard Quinn極致印花系列。圖／MONCLER提供
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蔡依林拿香蕉煲電話的照片選搭DELVAUX Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩...
蔡依林拿香蕉煲電話的照片選搭DELVAUX Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩背包。圖／DELVAUX提供
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就是這張大眼、美膚的近照，讓網友嘆：周董真是眼瞎了。圖／取自IG
就是這張大眼、美膚的近照，讓網友嘆：周董真是眼瞎了。圖／取自IG
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DELVAUX在2018年春夏推出的Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩背包，售...
DELVAUX在2018年春夏推出的Cool Box系列太陽黃牛皮小型肩背包，售價96,300元。圖／DELVAUX提供
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