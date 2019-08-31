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賈靜雯噘紅色系花瓣美唇 氣場強大渾身散發幸福光

2019-08-31 11:11經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

剛入圍金鐘獎最佳女主角的賈靜雯，在全新迪奧超惹火系列上市發表會現場，大方預告自己的金鐘獎紅毯裝扮，一定會配上能展現氣勢的紅唇。賈靜雯還特別分享，「經典正紅色」總能為她帶來無比的好運，絕對會是她金鐘紅毯的最佳選擇。

不只經典正紅色，賈靜雯也愛各式各樣深淺不一的紅，像是她透露，平日沒有工作時，就算是淡妝或是素顏，她還是會上裸粉色唇膏，就像是她非常喜歡的迪奧超惹火絲絨唇露#655 Dream，因為這種溫柔百搭的玫瑰粉色調，即使素顏，一擦上就能馬上提亮氣色 。

如果和老公有約會時，迪奧超惹火精萃唇膏#999 Bloom，則是讓賈靜雯更惹火，更顯魅力的秘技。賈靜雯說，這種經典不敗的正紅色調，能讓女生很自信很性感，所以她也會以此色唇膏，征戰今年的金鐘紅毯時尚。

此外，國際彩妝大師小凱老師也在發表會現場，示範如何打造花瓣柔唇妝，他建議上妝前先以蜜糖磨砂潤唇膏，去除唇部角質，同時滋潤雙唇，接著再塗上唇露，先使用迪奧獨有的訂製花瓣刷頭勾勒唇型，接著輕輕一刷將唇瓣染上奶茶玫瑰色彩（#808 Caress），創造出柔霧妝感，最後於唇中疊擦同色號唇膏，透過唇膏中間的CD LOGO注入了花植精萃油護唇成分，塗抹時能與霧面色彩融合，呈現出「微緞光」妝效，點綴於唇瓣中間，就能綻放出細緻光芒，創造宛如花朵盛開般的花瓣柔唇妝。

將於9月上市的「藍星系列-迪奧超惹火唇膏」，全新設計主要為霧面唇膏偏乾的痛點，提出解決方案，並以迪奧先生珍愛的花朵為靈感，推出「超惹火精萃唇膏」及「超惹火絲絨唇露」二款新品，也注入花植精萃油護唇成分，而色彩靈感則來自於大自然花卉的15款花漾色選，其中3款潮流主打色選，包括了迷人性感的#999 Bloom經典正紅、溫柔百搭的#808 Caress奶茶玫瑰，還有活力俏皮的#707 Bliss楓葉紅。

賈靜雯噘紅色系花瓣美唇，氣場強大渾身散發幸福光。 圖／迪奧提供
賈靜雯噘紅色系花瓣美唇，氣場強大渾身散發幸福光。 圖／迪奧提供
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9月1日起迪奧特別在台北忠孝SOGO前打造了佈滿惹火花瓣的「迪奧超惹火快閃店」。...
9月1日起迪奧特別在台北忠孝SOGO前打造了佈滿惹火花瓣的「迪奧超惹火快閃店」。 圖／迪奧提供
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2019年秋季全新推出「超惹火精萃唇膏」及「超惹火絲絨唇露」二款新品。 圖／迪奧...
2019年秋季全新推出「超惹火精萃唇膏」及「超惹火絲絨唇露」二款新品。 圖／迪奧提供
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