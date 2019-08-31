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想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12聯合報 記者孫曼╱即時報導

台灣熱衷橄欖球的人比例不算高，但好萊塢巨星克林伊斯威特執導、麥特戴蒙主演的《打不倒的勇者》（Invictus）所描繪的這項熱血運動，在全球有超過3億3千8百萬球迷、910萬名球員分別隸屬於全球6大地區121個國家的橄欖球聯盟。第9屆橄欖球世界盃（Rugby World Cup）即將於9月20日起至11月2日於日本登場，主要合作夥伴之一的帝舵表（Tudor）也將擔任大會指定時計，更特別為23位裁判打造搭載MT5813型計時機芯的Black Bay Chrono（碧灣計時型）特別版腕表，以供在場上使用，背面飾有年份地點紀念銘文。

橄欖球運動於1820年源自英國小鎮拉格比（Rugby），每4年舉辦一次的橄欖球世界盃，如今是全球規模第3大的體育賽事，本屆橄欖球世界盃共有來自全球20支隊伍參賽，也是首次於亞洲舉辦。帝舵表自2017年開始擔任合作夥伴，除男子和女子橄欖球世界盃、世界盃七人橄欖球賽（World Cup Sevens）外，並支持每年一度的U20世界盃橄欖球賽（U20 World Cups），以及橄欖球世界盃獎（World Rugby Awards）。

帝舵表品牌大使紐西蘭國家隊黑衫軍（All Blacks）也是奪冠熱門。傳奇的黑衫軍曾於1987、2011、2015年3度榮獲世界盃冠軍，今年衛冕機率極高，勝率超過 75%，可望再次拿回最高榮譽的韋伯艾里斯盃（Webb Ellis Cup）。除了精彩的表現，他們開賽前所表演的傳統毛利戰舞哈卡舞（haka）也是傳奇。

2015年橄欖球世界盃紐西蘭隊 VS 澳大利亞隊精彩畫面。圖／帝舵表提供
2015年橄欖球世界盃紐西蘭隊 VS 澳大利亞隊精彩畫面。圖／帝舵表提供
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2015年橄欖球世界盃日本隊 VS 南非隊的精彩畫面。圖／帝舵表提供
2015年橄欖球世界盃日本隊 VS 南非隊的精彩畫面。圖／帝舵表提供
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帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表。圖／帝舵表提供
帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表。圖／帝舵表提供
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2015年橄欖球世界盃的韋伯艾里斯獎盃。圖／帝舵表提供
2015年橄欖球世界盃的韋伯艾里斯獎盃。圖／帝舵表提供
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帝舵表品牌大使紐西蘭國家隊黑衫軍勇奪2015年橄欖球世界盃。圖／帝舵表提供
帝舵表品牌大使紐西蘭國家隊黑衫軍勇奪2015年橄欖球世界盃。圖／帝舵表提供
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帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表。圖／帝舵表提供
帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表。圖／帝舵表提供
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帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表背面。圖／帝舵表提供
帝舵表為裁判特製的Black Bay Chrono特別版腕表背面。圖／帝舵表提供
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紐西蘭好萊塢品牌
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