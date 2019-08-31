想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣熱衷橄欖球的人比例不算高，但好萊塢巨星克林伊斯威特執導、麥特戴蒙主演的《打不倒的勇者》（Invictus）所描繪的這項熱血運動，在全球有超過3億3千8百萬球迷、910萬名球員分別隸屬於全球6大地區121個國家的橄欖球聯盟。第9屆橄欖球世界盃（Rugby World Cup）即將於9月20日起至11月2日於日本登場，主要合作夥伴之一的帝舵表（Tudor）也將擔任大會指定時計，更特別為23位裁判打造搭載MT5813型計時機芯的Black Bay Chrono（碧灣計時型）特別版腕表，以供在場上使用，背面飾有年份地點紀念銘文。

橄欖球運動於1820年源自英國小鎮拉格比（Rugby），每4年舉辦一次的橄欖球世界盃，如今是全球規模第3大的體育賽事，本屆橄欖球世界盃共有來自全球20支隊伍參賽，也是首次於亞洲舉辦。帝舵表自2017年開始擔任合作夥伴，除男子和女子橄欖球世界盃、世界盃七人橄欖球賽（World Cup Sevens）外，並支持每年一度的U20世界盃橄欖球賽（U20 World Cups），以及橄欖球世界盃獎（World Rugby Awards）。