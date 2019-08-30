每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-30 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



以植物肉替代傳統肉排的「素食」風氣逐漸盛行，速食連鎖餐廳摩斯漢堡採用美國植物牛肉Beyond Meat，6/6搶先業界推出摩力蔬食堡，深受消費者喜愛，配合夏天適合清爽的口感，加碼推出以新鮮蔬菜替代麵包的「摘鮮綠摩力堡」，讓顧客在摩斯就能吃到引領世界飲食潮流的「未來肉」。

「摘鮮綠摩力堡」使用風行美國的Beyond Meat植物肉漢堡排(又稱未來肉)，煎製後放上切達乳酪片，再搭配大量萵苣、紫洋蔥絲與新鮮番茄，最後淋上特製蜂蜜芥末醬，融合整體漢堡風味。每天每家門市僅限量30份，限定於松江店、南港店、民生店、復興南路店、天母東路店等五間門市販售(每日上午十點半後販售)，摩斯漢堡表示，一推出就意外熱賣，一度造成原物料不足，因此每天只能限量販售，而且一片未來肉的成本高，讓摩力蔬食堡、摘鮮綠摩力堡成為目前門市價格最高的漢堡。