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賈靜雯選色快筆記！Dior「超惹火唇彩」征戰金鐘紅毯款、日常百搭款都美翻

2019-08-30 20:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎最佳女主角的賈靜雯，今天（8月30日）現身台北SOGO百貨忠孝館，為全新的Dior迪奧超惹火精萃唇膏、超惹火絲絨唇露站台，一身白色紗裙搭配西裝外套的造型，浪漫仙氣中又帶有一絲俐落帥氣，她選用橘紅色調的迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，展現超惹火女神的魅力，還預告自己的金鐘獎紅毯裝扮，「走紅毯一定要配上能展現氣勢的紅唇，我覺得迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom非常適合，正紅色總能為我帶來無比的好運」。

賈靜雯平日沒有工作時，不論是淡妝或素顏，還是會擦上裸粉色唇膏，她非常喜歡迪奧超惹火絲絨唇露＃655 Dream，溫柔百搭的玫瑰粉色調可以立即提亮氣色 ; 如果有約會時，她推薦經典不敗的迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom，能讓女生自信又性感。

迪奧超惹火精萃唇膏、迪奧超惹火絲絨唇露注入花植精萃油護唇成分，共有靈感來自大自然花卉的15款花漾色選，輕盈綻色、重現花瓣般色彩，其中3款潮流主打色選包括＃999 Bloom經典正紅、溫柔百搭的＃808 Caress奶茶玫瑰，活力俏皮的＃707 Bliss楓葉紅。

彩妝師張景凱也在發表會現場示範如何打造花瓣柔唇妝，上妝前先以迪奧蜜糖磨砂潤唇膏去除唇部角質，同時滋潤雙唇，接著塗上迪奧超惹火絲絨唇露＃808 Caress，使用訂製花瓣刷頭勾勒唇型，接著輕輕一刷將唇瓣染上奶茶玫瑰色彩，創造出柔霧妝感，最後於唇中疊擦迪奧超惹火精萃唇膏＃808 Caress，唇膏中間的CD LOGO注入了花植精萃油護唇成分，塗抹時能與霧面色彩融合，創造出微緞光妝效。

即日起至9月1日迪奧在台北SOGO忠孝館前重金打造布滿惹火花瓣的迪奧超惹火紅唇快閃店，快閃店開幕期間除了15款常賣花漾色選之外，還可率先搶購僅於迪奧專業後台彩妝專櫃獨家販售的限量色選，包括迪奧超惹火精萃唇膏＃655 Dream、迪奧超惹火絲絨唇露＃446 Whisper與＃675 Fleur Bleue。

此外，歡慶全新迪奧超熱火系列上市，於迪奧全台櫃點購買任何一支迪奧超惹火系列新品，即可獲得超惹火造型手環一個；購買迪奧超惹火系列新品或迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅消費滿3,000元送超惹火精巧手拿包。

賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹...
賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹火女神。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，售價1,300元。圖／迪奧提供
迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，售價1,300元。圖／迪奧提供
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賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹...
賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹火女神。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火精萃唇膏、迪奧超惹火絲絨唇露注入花植精萃油護唇成分，打造花漾柔唇。圖／...
迪奧超惹火精萃唇膏、迪奧超惹火絲絨唇露注入花植精萃油護唇成分，打造花漾柔唇。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火精萃唇膏、迪奧超惹火絲絨唇露注入花植精萃油護唇成分，打造花漾柔唇。圖／...
迪奧超惹火精萃唇膏、迪奧超惹火絲絨唇露注入花植精萃油護唇成分，打造花漾柔唇。圖／迪奧提供
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賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹...
賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹火女神。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom經典正紅，是賈靜雯精選的金鐘獎紅毯時尚色。...
迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom經典正紅，是賈靜雯精選的金鐘獎紅毯時尚色。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火絲絨唇露＃655 Dream，售價1,300元。圖／迪奧提供
迪奧超惹火絲絨唇露＃655 Dream，售價1,300元。圖／迪奧提供
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賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹...
賈靜雯選用迪奧超惹火絲絨唇露＃846 Poppy，搭配白色紗裙與西裝外套化身超惹火女神。圖／迪奧提供
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迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom，售價1,300元。圖／迪奧提供
迪奧超惹火精萃唇膏＃999 Bloom，售價1,300元。圖／迪奧提供
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