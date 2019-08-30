多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」
小時候，我們總愛要求爸媽幫買上幾球「叭噗」，入口即化又帶著一點點Q度，這就是夏天最幸福的甜蜜滋味。IG網友推薦，想要品嘗復古冰品，不妨抽空造訪永和樂華夜市附近，有家可愛又充滿古樸風情的「和美冰果室」，真材實料口感，冰櫃內排滿七彩台式冰淇淋，讓人一吃就愛上，更是許多在地老居民吃冰懷舊的口袋好點。
外觀充滿復古氛圍的「和美冰果室」，臉書自介上標示著該店創立於遙遠的1948年，也就是距今已超過70年老店，即使在物價飛漲的今天仍走平價路線，一球20、二球35、三球45，價位親民，搭配酥脆甜筒是一絕。吃過的IG網友分享，必點的「叭噗」傳統口味如芋頭、花生、紅豆牛奶等都好吃，抹茶與清爽檸檬跟芭樂等水果口味，也很讓人驚豔，層層疊疊好吃又好拍，有網友盛讚，雖然店內供應的品項多元，但「幾乎無雷」，口味屬於淡雅路線，冰品不會太甜，吃了還想再吃。
「和美冰果室」店內冰淇淋牆上掛著當日有售各式口味，實在讓人超想每種都品嘗看看，還有更超值的六球盒裝的組合，一大盒塞好塞滿，打包回去跟全家享用，也只要110元。更多店家營業資訊，可上粉絲團查詢。
哪裡吃
和美冰果室
一球20 二球35 三球45 六球110
售價如有更動以店家現場實際公布為準
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