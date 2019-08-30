人氣風格市集「島作」號召58個台日品牌 9月6日起3天限定松菸登場
喜歡逛市集或欣賞特色選物店的民眾，又有風格展覽可前往了。2019第三屆「島作Island Craft Market」9月6日至9月8日將在松山文創園區北向製菸工廠登場，今年邀請了來自台灣、日本共58個風格品牌來台「出店」展出，熱愛台日文化的你不要錯過。
島作Island Craft Marke第三回，今年以「選物的態度」為題，以選物店與選物人的角度來認識器物的存在及其價值，邀請台灣日本兩地許多優秀的創作者與選物店加入。
在「選物」已蔚為開店風潮的時代裡，策展人孫明華表示，一百家選品店就會有一百種風格及主張，每一個細節都微妙地透露著選物人的生活體驗及風格主張。
這回除了有許多台日創作者們，親自帶作品到第一線與大眾直接面對面，也特別安排了兩場講座，讓台灣瘋選物、有獨到品味的人可以近距離接觸選物大師並與之交流。
第一場邀請在日本極富盛名、是許多日本人心中最佳選物店的奈良「胡桃之木」店主石村由起子，她將以今年邁入第三十五周年的「胡桃之木」為題進行在台灣的第一場演講。第二場則是「nice things」編輯長谷合貢介紹這本已成為近年潮流，引領大家認識新器物作者的生活風格雜誌，以及如何由風格雜誌變成風格選物店，分享其中創作美好生活的理念。
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