人氣風格市集「島作」號召58個台日品牌 9月6日起3天限定松菸登場

2019-08-30 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



喜歡逛市集或欣賞特色選物店的民眾，又有風格展覽可前往了。2019第三屆「島作Island Craft Market」9月6日至9月8日將在松山文創園區北向製菸工廠登場，今年邀請了來自台灣、日本共58個風格品牌來台「出店」展出，熱愛台日文化的你不要錯過。

島作Island Craft Marke第三回，今年以「選物的態度」為題，以選物店與選物人的角度來認識器物的存在及其價值，邀請台灣日本兩地許多優秀的創作者與選物店加入。

在「選物」已蔚為開店風潮的時代裡，策展人孫明華表示，一百家選品店就會有一百種風格及主張，每一個細節都微妙地透露著選物人的生活體驗及風格主張。

這回除了有許多台日創作者們，親自帶作品到第一線與大眾直接面對面，也特別安排了兩場講座，讓台灣瘋選物、有獨到品味的人可以近距離接觸選物大師並與之交流。