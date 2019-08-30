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台北101強攻會員經濟黏住主顧客 周年慶祭出「史上最優」點數回饋

2019-08-30 19:09聯合報 記者江佩君╱即時報導

每年帶動全民消費運動的周年慶大戰，今年由台北101購物中心先發於9月5日登場，更以業績占比高達6成的珠寶、腕表、高端精品為主力強棒，今年更端出改版、更強調互動體驗展覽的「Ｗorld Masterpiece」年度珠寶腕表展，端出破百件獨家首賣精品，還有全台僅一只、全場身價最高飆破2.56億的伯爵緬甸藍寶石戒指坐鎮。以及帶來台北101歷年最優的點數回饋，正式迎戰零售通路的「點數經濟」時代。

擁有全台最齊全頂級珠寶腕表品牌的台北101，過去三年來珠寶、腕表業績年年成整整，今年1至7月高端精品達10％成長。過去6年皆舉辦頂級珠寶腕表大賞，今年將以全新互動式與體驗工坊型態展覽「Ｗorld Masterpiece」全新呈現，滿足千禧世代消費者的喜好需求與關注。還有超過百種的獨家、首賣精品，包括GUCCI Mini me童裝系列、Michael Kors男裝系列、POLO Ralph Lauren訂製西裝系列，三大全台獨賣話題精品。

為了增加主顧客黏著度，百貨深耕會員與點數經濟，今年更在周年慶進入白熱化戰況。刷台北101聯名卡全館不限品牌，從卡地亞、LV買到APPLE、ZARA等全館每一筆消費都可回饋2％101點數。周年慶首7日12大精品珠寶腕表點數3倍送。另外，只要下載台北101 APP成為會員，即日起到年底於館內消費餐飲、伴手禮，點數升級2倍送。原本需消費滿1萬元的APP加入門檻，周年慶期間消費滿5千即可加入。

另外，周年慶首7日推出16大銀行全館單筆滿萬送千，若使用101 pay支付加碼送100元電子抵用券，若再綁定101聯名卡，再加碼送100元電子抵用券，等於單筆滿萬最高回饋1,200元。

台北101商場資深總監李亞屏指出，我們把周年慶贈品從過去的鍋碗瓢盆，換成實用的點數、電子抵用券回饋，每100點點數可折抵館內消費25元，盼增加顧客黏著度，因為現在已經是點數經濟創造循環經濟的時代。

台北101周年慶獨家伯爵緬甸藍寶石鑽戒，重達53.44克拉皇家藍藍寶石戒指，2....
台北101周年慶獨家伯爵緬甸藍寶石鑽戒，重達53.44克拉皇家藍藍寶石戒指，2.56億元。圖／台北101提供
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台北101周年慶獨賣GUCCI Mini me童裝系列。圖／台北101提供
台北101周年慶獨賣GUCCI Mini me童裝系列。圖／台北101提供
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台北101周年慶話題珠寶腕表，蕭邦For You系列18K白金鑲鑽腕表，鑲嵌12...
台北101周年慶話題珠寶腕表，蕭邦For You系列18K白金鑲鑽腕表，鑲嵌12.02克拉鑽石，669萬9,000元。圖／台北101提供
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台北101周年慶獨家Michael Kors男裝系列。圖／台北101提供
台北101周年慶獨家Michael Kors男裝系列。圖／台北101提供
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下載台北101 APP成為會員，即日起到年底於館內消費餐飲、伴手禮，點數升級2倍...
下載台北101 APP成為會員，即日起到年底於館內消費餐飲、伴手禮，點數升級2倍送。圖／台北101提供
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2019台北101購物中心周年慶9/5至10/6展開。記者江佩君／攝影
2019台北101購物中心周年慶9/5至10/6展開。記者江佩君／攝影
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周年慶台北101珠寶
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