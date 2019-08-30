影／搭塞納河遊船 艾菲爾鐵塔左岸風光盡收眼底

2019-08-30 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



歐洲許多國家首都，都有大河流過，搭船遊河因此成為認識城市的熱門行程。例如英國首都倫敦的泰晤士河、捷克首都布拉格的伏爾塔瓦河、匈牙利首度布達佩斯的多瑙河等。

其中最出名的，首推法國首都巴黎的塞納河（Seine），全長780公里，流經巴黎市中心，法國人以河水流動方向為前方，將塞納河北岸稱作「右岸」，南岸為「左岸」。巴黎塞納河沿岸地區於1991年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

其中左岸因有不少知名咖啡館，加上咖啡廣告的推銷、及海明威、費茲傑羅等大咖文學家年輕時流連咖啡館的軼事，讓左岸更廣為人知，包括巴黎地標艾菲爾鐵塔、奧塞美術館、莎士比亞書店等都在左岸。

剛過世華裔建築師貝聿銘設計玻璃金字塔的羅浮宮，在右岸；剛經歷過大火的聖母院則在河中的西堤島。至於橫跨塞納河的亞歷山大三世橋、掛滿愛情鎖頭的藝術橋，也都是拍照景點。

不論自助旅行或跟團，到巴黎觀光，若未搭船遊塞納河，旅遊的拼圖會少一塊、留下遺憾。親自走一趟巴黎，你會發現塞納河沿岸人車熙來攘往，遊船、貨船等大小船隻也不斷穿梭河中，有的人甚至以船為家，法國有本小說「巴黎小書店」，男主角就在船上開了「文學藥房」，對症下藥賣書療癒客人。

塞納河遊船大小不一，從比較陽春、只有露天座位的小船，到提供午晚餐的豪華河輪都有。不用餐、純搭船觀光，一小時旅程只要台幣五百多塊，上KKday網站就可預購；若要享用三道式法式午餐或晚餐，則要價台幣兩三千元。