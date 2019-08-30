陳珊妮展現氣場演繹美之心秋冬新品 牛仔褲竟不是她的造型選項
2019-08-30 18:09
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
複合精品店美之心（MINOSHIN）發表秋冬季新品，除了首度跨足美系品牌，引進紐約話題服裝之外，也代理韓國輕奢珠寶Tani與Xte，更與Moreau合作台灣限定版托特包，豐富穿搭的趣味。
演繹秋冬新品的陳珊妮即表示，「穿衣服就是要開心！在資訊快速流通的社群時代，每個人都還是要找到自己喜歡的、適合的，不要把別人定義的潮流放在自己身上，不斷試裝的過程就是尋找出自己品味與喜好的樂趣。」她的風格就是「黑色、舒適」，因為很討厭去想要怎麼穿搭、就乾脆穿黑色可以很快出門；而不論是工作或是日常，都不喜歡穿太緊、或是穿上以後就不能吃東西的衣服。在今年秋冬季，她覺得風衣外套、oversize的服裝或睡衣剪裁的罩衫，都是必備款，「睡衣穿整套很舒服，很符合我對服裝的要求。」令人意外的是，展現個性的牛仔褲因為不舒服、彆扭，反而不在她的造型選項中。
她詮釋BALMAIN早秋新品，展現大器華麗的美感，銀色裝軍裝風鈕釦、大墊肩是秋季特色，西裝剪裁的洋裝有多款變化。美之心本季也跨出既有的歐洲領域，首度引進美系的紐約品牌HELMUT LANG和THEORY，前者以繩索編織細節、性別界線模糊為特色，屬於輕齡潮流單品，相較之下THEORY則是較為幹練修身的都會西裝輪廓。此外，也首次代理韓國輕奢珠寶Tani與Xte，前者走華麗浮誇的路線，後者則是設計感強烈、14K打造的精緻閃耀，韓星Jessica、秀智都曾配戴，為當紅話題品牌。
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