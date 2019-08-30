陳珊妮展現氣場演繹美之心秋冬新品 牛仔褲竟不是她的造型選項

2019-08-30 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



複合精品店美之心（MINOSHIN）發表秋冬季新品，除了首度跨足美系品牌，引進紐約話題服裝之外，也代理韓國輕奢珠寶Tani與Xte，更與Moreau合作台灣限定版托特包，豐富穿搭的趣味。

演繹秋冬新品的陳珊妮即表示，「穿衣服就是要開心！在資訊快速流通的社群時代，每個人都還是要找到自己喜歡的、適合的，不要把別人定義的潮流放在自己身上，不斷試裝的過程就是尋找出自己品味與喜好的樂趣。」她的風格就是「黑色、舒適」，因為很討厭去想要怎麼穿搭、就乾脆穿黑色可以很快出門；而不論是工作或是日常，都不喜歡穿太緊、或是穿上以後就不能吃東西的衣服。在今年秋冬季，她覺得風衣外套、oversize的服裝或睡衣剪裁的罩衫，都是必備款，「睡衣穿整套很舒服，很符合我對服裝的要求。」令人意外的是，展現個性的牛仔褲因為不舒服、彆扭，反而不在她的造型選項中。