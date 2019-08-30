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ETUDE HOUSE「康青龍」跨界合作 美妝蛋、粉底液體驗組限量送

2019-08-30 17:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液自2016問世以來，截至目前已銷售超過120萬瓶，今年再升級強化遮瑕度、服貼度、持久力，防曬係數也從原先的SPF34升級到SPF42，並特別從韓國進口高人氣話題商品Puff Factory彩色寶貝蛋，9月1日至9月15日購買長效待肌粉底系列即可獲得2入裝的彩色寶貝蛋精裝組，購買兩件（可含刷具）送4入的彩色寶貝蛋組，只送不賣，數量有限送完為止。

同時ETUDE HOUSE也與手搖飲「康青龍」跨界合作，一同尋找奶茶肌，精選對應ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液色號的茉莉奶綠芋圓、黑白珍珠奶茶、黑糖珍珠鮮奶茶等3款飲品，9月10日至10月13日拍下限定奶茶飲料瓶身貼紙上傳FB或IG，並Hashtag #etudehousetaiwan、#康青龍、#打造柔滑奶茶肌，回ETUDE HOUSE店上不限金額消費就送長效待肌粉底液體驗組與寶貝蛋一顆，憑「康青龍」發票到ETUDE HOUSE店上就送長效待肌粉底液體驗包一份，贈品皆為限量、送完為止。「康青龍」合作店家包括台北101店、東門永康店、台北莊敬店、台北開封店、台北長安店、台中東海店、高雄明誠店。

10月18日ETUDE HOUSE將從上傳的文章中挑選10名，贈送長效待肌～超持妝粉底30ml＋長效待肌～光澤透顏粉底 30ml粉底組。

升級版的ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液強化遮瑕度、服貼度、持久力與...
升級版的ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液強化遮瑕度、服貼度、持久力與防曬係數，打造滑嫩奶茶肌。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為茉莉奶綠芋圓，售價55元。...
ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為茉莉奶綠芋圓，售價55元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為黑糖珍珠鮮奶茶，售價70元...
ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為黑糖珍珠鮮奶茶，售價70元。圖／ETUDE HOUSE提供
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9月1日至9月15日購買ETUDE JOUSE長效待肌粉底系列送彩色寶貝蛋組，數...
9月1日至9月15日購買ETUDE JOUSE長效待肌粉底系列送彩色寶貝蛋組，數量有限送完為止。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為黑白珍珠奶茶，售價50元。...
ETUDE HOUSE與手搖飲「康青龍」跨界合作，圖為黑白珍珠奶茶，售價50元。圖／ETUDE HOUSE提供
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升級版的ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液強化遮瑕度、服貼度、持久力與...
升級版的ETUDE HOUSE長效待肌~超持妝粉底液強化遮瑕度、服貼度、持久力與防曬係數，打造滑嫩奶茶肌。圖／ETUDE HOUSE提供
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