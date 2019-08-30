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刷「台灣Pay」吃麥味登 20%回饋任你拿

2019-08-30 17:25聯合報 記者徐力剛╱即時報導

迎接數位新浪潮，行動支付平台「台灣Pay」與「麥味登、鮮茶道」合作，推出全新「到麥味登用台灣Pay，最對你的味」、「歡樂9月吃喝趴」活動，讓消費者在享用美食之際，也能兼顧省荷包。

「到麥味登用台灣Pay，最對你的味」活動搶先開跑，9月2日至30日，活動期間前往麥味登門市，使用參與金融機構「台灣Pay」消費（透過「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP），每筆交易（不含取消、退費）享結帳金額20%回饋（非即時），每筆交易回饋上限台幣50元，每扣款帳號核算活動期間回饋總金額限額200元，此活動回饋金額共120萬元，額滿為止。

同場加映「歡樂9月吃喝趴」活動，由彰化銀行與鮮茶道共同舉行「掃碼搶鮮 台灣Pay找茶」活動， 9月1日至30日，民眾在鮮茶道指定門巿消費，使用加入台灣Pay金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP（限綁定金融卡/銀行帳戶）掃碼付款，單筆消費滿60元以上，即享現折10元（單筆不累折），回饋率高達16%，每店限量500筆。

彰銀指出，以提供高品質茶飲著稱的鮮茶道，擁有自己的契作茶園，也是全台首家連鎖飲料店使用多款產銷履歷及雨林聯盟的業者，本次希望藉由聯手熱門品牌，加速推展台灣Pay行動支付，達到普惠金融服務目的。

麥味登使用「台灣Pay」消費，享結帳金額20%回饋。圖/麥味登提供
麥味登使用「台灣Pay」消費，享結帳金額20%回饋。圖/麥味登提供
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