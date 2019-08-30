李英宏化身「花系列」男子 Paul Smith鮮豔上身

2019-08-30 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



英國設計師品牌Paul Smith於今日舉辦「仲夏霓虹Ya！」派對，迎來全新的秋冬系列，以個性混搭風格頌揚表達自我的精神，並請來新生代饒舌樂手李英宏以率性藝術氣息演繹本季鮮豔鬱金香與芍藥的印花圖案。平常就喜歡「花系列」鮮豔服裝的他，更透露今年除了參與戲劇演出，也二度參與電影音樂的製作，籌備已久的新專輯也將於年底前推出。

自稱「拖鞋愛好者」的李英宏，最喜歡以拖鞋式的涼鞋搭配鮮豔色服裝或花襯衫，而且因為曾經被說露出腳趾不得體，所以穿涼鞋都會搭襪子。「以前還會怕平常穿得太演出感，在路上會不自在；現在覺得人生苦短，幹嘛不把自己好看的那一面表現出來？」他說小時候因為翻閱雜誌開始認識Paul Smith，很欣賞設計師將花卉圖案和鮮豔色彩使用在服裝上的手法，例如本季的鬱金香和芍藥花瓣上還有甲蟲和螞蟻等豐富細節，而今天穿的另一件人頭圖像T恤，則用上繽紛多彩的螢光線條凸顯人頭輪廓，「而且這個臉跟我還滿像的，」他笑問：「有感覺嗎？」