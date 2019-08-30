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李英宏化身「花系列」男子 Paul Smith鮮豔上身

2019-08-30 17:22聯合報 記者孫曼╱即時報導

英國設計師品牌Paul Smith於今日舉辦「仲夏霓虹Ya！」派對，迎來全新的秋冬系列，以個性混搭風格頌揚表達自我的精神，並請來新生代饒舌樂手李英宏以率性藝術氣息演繹本季鮮豔鬱金香與芍藥的印花圖案。平常就喜歡「花系列」鮮豔服裝的他，更透露今年除了參與戲劇演出，也二度參與電影音樂的製作，籌備已久的新專輯也將於年底前推出。

自稱「拖鞋愛好者」的李英宏，最喜歡以拖鞋式的涼鞋搭配鮮豔色服裝或花襯衫，而且因為曾經被說露出腳趾不得體，所以穿涼鞋都會搭襪子。「以前還會怕平常穿得太演出感，在路上會不自在；現在覺得人生苦短，幹嘛不把自己好看的那一面表現出來？」他說小時候因為翻閱雜誌開始認識Paul Smith，很欣賞設計師將花卉圖案和鮮豔色彩使用在服裝上的手法，例如本季的鬱金香和芍藥花瓣上還有甲蟲和螞蟻等豐富細節，而今天穿的另一件人頭圖像T恤，則用上繽紛多彩的螢光線條凸顯人頭輪廓，「而且這個臉跟我還滿像的，」他笑問：「有感覺嗎？」

70年代崛起的英國設計師Paul Smith，以意想不到的窗簾布剪裁成英式裁縫西裝，搭配女性碎花裙重新裁製成的襯衫，開始了他同名男裝事業，率性不羈的藝術風格成為英倫時尚代表。 2019年秋冬系列持續頌揚獨特個性和獨立精神，騎術風格與飛行員元素巧妙融合，經典款單品透過重新詮釋，更貼近當今生活方式：以往傳統英式馬術外套依比例放大而顯得摩登都會，輕巧的義大利棉紡羊毛取代了厚重的英國羊毛。除了鮮豔色彩的堆疊，大量油畫風花卉圖案融合拼貼圖像及動物圖案的印花，也是本季重點。

李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列人臉圖像丹寧夾克26,500元、霓...
李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列人臉圖像丹寧夾克26,500元、霓虹人臉圖像黑色短袖上衣9,800元、丹寧長褲14,500元、塗鴉白色休閒鞋21,500元。記者孫曼／攝影
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李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列花卉印花西裝外套54,500元、白...
李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列花卉印花西裝外套54,500元、白色緹花襯衫12,500元、黑色修身丹寧長褲7,500元、塗鴉白色休閒鞋21,500元。記者孫曼／攝影
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Paul Smith人頭圖像T恤，9,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith人頭圖像T恤，9,800元。圖／藍鐘提供
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Paul Smith彩色條紋針織衫，15,300元。圖／藍鐘提供
Paul Smith彩色條紋針織衫，15,300元。圖／藍鐘提供
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Paul Smith豹圖案圍巾，7,500元。圖／藍鐘提供
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李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列花卉印花西裝外套54,500元、白...
李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列花卉印花西裝外套54,500元、白色緹花襯衫12,500元、黑色修身丹寧長褲7,500元、塗鴉白色休閒鞋21,500元。記者孫曼／攝影
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Paul Smith印花夾克，12,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith印花夾克，12,500元。圖／藍鐘提供
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李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列人臉圖像丹寧夾克26,500元、霓...
李英宏穿Paul Smith 2019秋冬系列人臉圖像丹寧夾克26,500元、霓虹人臉圖像黑色短袖上衣9,800元、丹寧長褲14,500元、塗鴉白色休閒鞋21,500元。記者孫曼／攝影
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Paul Smith印花長褲，18,500元。圖／藍鐘提供
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Paul Smith棒球帽，2,500元。圖／藍鐘提供
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Paul Smith印花襯衫，14,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith印花襯衫，14,500元。圖／藍鐘提供
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Paul Smith 2019秋冬系列。記者孫曼／攝影
Paul Smith 2019秋冬系列。記者孫曼／攝影
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