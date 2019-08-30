親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

李新死得太冤！盛竹如拍片吃官司霸氣喊「不後悔」

全國電子Digital City「竹北店」開幕 1元起標限時登場

2019-08-30 16:10聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全國電子Digital City第10家門市竹北店今天（8月30日）開幕，擁有近300坪的賣場空間，整體設計融入在地商圈調性，讓座落科技新城的竹北店，由智能科技感包圍，交錯淡雅氣質的文青風，創造獨數一格的竹北風，即日起至9月4日舉辦開幕優惠活動，天天推出限時限量嚴選回饋，指定3C家電最低3.5折起。

自2017年全國電子Digital City於高雄開創首家門市以來，陸續在台中、屏東、台南、台北、彰化各地展店，將數位3C比例大幅拉抬至30％，同時提供門號申辦服務與更全面的3C家電服務，成功提高成交客單1～2成，各店資訊3C銷售成長3～5成，體驗式購物模式也帶動家電商品有3成左右的成長。

全國電子竹北店搜羅3C家電最夯的時尚科技，包括Apple、Samsung、Acer、Asus、Lenovo、intel、MSI、HP、SONY、RAZER、LG品牌資訊專區，成排數十款液晶螢幕專區蒐羅各大廠牌熱銷款，並有智能家電、IoT概念家電、8K/4K電視、強調節能保鮮的多門冰箱、免曬衣機、TWINWASH洗衣機、空調品牌專區，IH電子鍋、掃地機器人、小米品牌、dyson品牌專區等。

8月30日起至9月4日全國電子Digital City竹北店天天推出限時限量嚴選回饋，包括名牌電視、冰箱、洗衣機、電子鍋、吸塵器、掃地機器人、開學電腦、手機等都在列，指定3C家電最低3.5折起，今天主打LG 315L雙門變頻冰箱現省3,590元、特價19,900元，限量10台；dyson cyclone v10手持吸塵器展示品出清狂降11,000元、特價15,900元，限量5台；Samsung Galaxy S10＋ 128GB狂降6,000元、特價26,900元，限量5台，加送5000mAh行動電源，客訂交貨。8月31日主打Samsung 55型4K量子電視狂降17,000元、特價3萬元有找，限量2台；acer 8代i5獨顯SSD筆電展示品狂降近萬元、特價15,888元、限量5台。9月1日主打Samsung 14KG洗脫滾筒洗衣機展示品現省13,000元、特價2萬元有找，限量10台；MSI 24型OPTIX曲面電競螢幕現省3,500元、特價5,490元，限量5台。9月2日主打象印6人份微電腦電子鍋展示品67折特價4,000元有找，限量5台；9月3日主打SWTICH單主機＋瑪莉歐賽車8豪華中文版萬元有找，限量5台；9月4日主打ECOVACS M81 Pro掃地機器人展示品35折特價5,800元，限量5台。

竹北店開幕慶活動期間指定空調、家電9折，買指定電腦可享30期零利率，指定機種電腦加碼送英國潮牌HYPE經典後背包，買指定機型手機或APPLE商品滿萬元可享現折。全館購物滿千元享尊榮滿額抽電視、冰箱、洗衣機、除濕機、萬用電子鍋等3C家電，全館購物滿額再送好禮。

此外，8月30日晚上7點、8月31日與9月1日下午2點及7點、9月4日晚上7點現場都有3C家電1元起標活動。

全國電子Digital City竹北店開闊獨立多元的3C品牌專區，讓消費者ㄧ站購...
全國電子Digital City竹北店開闊獨立多元的3C品牌專區，讓消費者ㄧ站購足、輕鬆體驗。圖／全國電子提供
分享
全國電子Digital City第10家門市－竹北店8月30日盛大開幕。圖／全國...
全國電子Digital City第10家門市－竹北店8月30日盛大開幕。圖／全國電子提供
分享
全國電子Digital City竹北店網羅智慧家電、8K電視等新潮數位3C家電，...
全國電子Digital City竹北店網羅智慧家電、8K電視等新潮數位3C家電，滿足科技人對智慧生活的想像。圖／全國電子提供
分享

3C品牌
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

尋找奶茶肌！ETUDE HOUSE「康青龍」跨界合作　美妝蛋、粉底液體驗組限量送

2019-08-30 17:39

刷「台灣Pay」吃麥味登 20%回饋任你拿

2019-08-30 17:25

李英宏化身「花系列」男子 Paul Smith鮮豔上身

2019-08-30 17:22

Dyson造型器新色 奢華紫搭黑皮革收納盒一定要入手

2019-08-30 16:42

中秋網購推烤肉懶人包　油切韓式烤盤、多功能烤爐快入手

2019-08-30 15:27

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59

今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

中秋特輯／世界洋服3連霸 「紳裝西服」大酬賓

2019-08-30 01:16

川味遇上台味 RAW與廊橋雙城聯繹新亞洲味

2019-08-29 20:44

化妝最常犯的4種錯誤！「不愛整理化妝包」小心臉上越來越髒

2019-08-29 20:26

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

在輕井澤喝「冷卻酒」配「現燻起司、香魚」！享受食慾之秋限時1個月

2019-08-29 18:46

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

潮鞋玩跨界！adidas X 亞利桑那冰茶 撞色搭配清涼一夏

2019-08-29 17:50

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

普悠瑪事故重啟調查？破損記憶卡能否復原最關鍵

2019-08-29 17:25

想跟阿信、呸姐穿同款？名人加持秋冬「潮」時尚

2019-08-29 17:13

百貨瘋換季！環球購物中心聯名卡刷2千送1百 SOGO女裝2.5折起

2019-08-29 16:28

搶攻開學季！7-ELEVEN推「無印良品膠墨筆」限時特價 夜間食堂限定商品省10元

2019-08-29 16:06

連鎖茶飲也賣「酪梨鮮奶」！大苑子強勢升級，特優水果與小農鮮乳也買得到

2019-08-29 15:53

毛孩必吃 7間北市毛其林餐廳出列

2019-08-29 15:38

慶祝軍人節和教師節 玩麗寶樂園只要199元

2019-08-29 15:05

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

逛書展、聽樂團、買黑膠 回味記憶中的誠品敦南

2019-08-29 14:48

在家玩調酒！金車「雪莉風味桶」公開這秘方

2019-08-29 14:40

亞洲授權最高榮譽獎項受理報名

2019-08-29 14:34

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

日本票房大好評！《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》9月27日在台上映

2019-08-29 14:23

日本限時觀光巴士 輕鬆遊愛媛《神隱少女》場景

2019-08-29 14:16

柯南迷注意！怪盜基德café來台 限定12款基德杯墊

2019-08-29 14:04

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

倪妮金色深V襯鑽表登威尼斯紅毯 幕後照曝光 網搶當西瓜

2019-08-29 13:03

傳加盟主串流求償 一芳加盟主：未接獲消息

2019-08-29 12:58
看更多

熱門文章

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈 粉絲不捨

2019-08-29 19:03

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

台北市哪一區最不宜居？ 這3區最多網友抱怨

2019-08-30 15:48

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

畫石虎贈台灣 俄國暖心插畫家點頭9月來訪

2019-08-29 21:39

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

順手喝女兒珍奶發現沒珍珠 一問發現超噁真相

2019-08-30 14:14

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

工作一天累垮了 愛犬貼心動作讓他直呼「牠懂我！」

2019-08-30 11:56

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

她已繳150萬房貸 媽媽卻想房產獨留給弟弟

2019-08-30 16:37

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40

【為母心情】劉月雲／懶惰兒變新好男人

2019-08-30 06:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

【生活點滴】賴提妮／家族旅行之行前遐想

2019-08-30 06:00

寵物貓性情大變見主人就逃 一看眼睛黏滿「三秒膠」

2019-08-30 15:29

高鐵延屏東4路線評選 林佳龍：會詢問韓國瑜意見

2019-08-29 20:39

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07

影╱圓山飯店秘道開放 有三個沒說的祕密

2019-08-30 15:36

【我愛一個人煮-79】太陽臉／台灣漢堡─刈包

2019-08-30 06:00

腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00

勵馨幫小爸媽拍婚紗 呼籲消弭青少女懷孕偏見

2019-08-30 10:02

防芬普尼蛋 農委會准用治雞蟎藥

2019-08-30 00:25

婚前房子頭期款男方付 女友還要「登記共有」讓他心煩

2019-08-30 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top