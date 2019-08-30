全國電子Digital City「竹北店」開幕 1元起標限時登場

2019-08-30 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全國電子Digital City第10家門市竹北店今天（8月30日）開幕，擁有近300坪的賣場空間，整體設計融入在地商圈調性，讓座落科技新城的竹北店，由智能科技感包圍，交錯淡雅氣質的文青風，創造獨數一格的竹北風，即日起至9月4日舉辦開幕優惠活動，天天推出限時限量嚴選回饋，指定3C家電最低3.5折起。

自2017年全國電子Digital City於高雄開創首家門市以來，陸續在台中、屏東、台南、台北、彰化各地展店，將數位3C比例大幅拉抬至30％，同時提供門號申辦服務與更全面的3C家電服務，成功提高成交客單1～2成，各店資訊3C銷售成長3～5成，體驗式購物模式也帶動家電商品有3成左右的成長。

全國電子竹北店搜羅3C家電最夯的時尚科技，包括Apple、Samsung、Acer、Asus、Lenovo、intel、MSI、HP、SONY、RAZER、LG品牌資訊專區，成排數十款液晶螢幕專區蒐羅各大廠牌熱銷款，並有智能家電、IoT概念家電、8K/4K電視、強調節能保鮮的多門冰箱、免曬衣機、TWINWASH洗衣機、空調品牌專區，IH電子鍋、掃地機器人、小米品牌、dyson品牌專區等。

8月30日起至9月4日全國電子Digital City竹北店天天推出限時限量嚴選回饋，包括名牌電視、冰箱、洗衣機、電子鍋、吸塵器、掃地機器人、開學電腦、手機等都在列，指定3C家電最低3.5折起，今天主打LG 315L雙門變頻冰箱現省3,590元、特價19,900元，限量10台；dyson cyclone v10手持吸塵器展示品出清狂降11,000元、特價15,900元，限量5台；Samsung Galaxy S10＋ 128GB狂降6,000元、特價26,900元，限量5台，加送5000mAh行動電源，客訂交貨。8月31日主打Samsung 55型4K量子電視狂降17,000元、特價3萬元有找，限量2台；acer 8代i5獨顯SSD筆電展示品狂降近萬元、特價15,888元、限量5台。9月1日主打Samsung 14KG洗脫滾筒洗衣機展示品現省13,000元、特價2萬元有找，限量10台；MSI 24型OPTIX曲面電競螢幕現省3,500元、特價5,490元，限量5台。9月2日主打象印6人份微電腦電子鍋展示品67折特價4,000元有找，限量5台；9月3日主打SWTICH單主機＋瑪莉歐賽車8豪華中文版萬元有找，限量5台；9月4日主打ECOVACS M81 Pro掃地機器人展示品35折特價5,800元，限量5台。

竹北店開幕慶活動期間指定空調、家電9折，買指定電腦可享30期零利率，指定機種電腦加碼送英國潮牌HYPE經典後背包，買指定機型手機或APPLE商品滿萬元可享現折。全館購物滿千元享尊榮滿額抽電視、冰箱、洗衣機、除濕機、萬用電子鍋等3C家電，全館購物滿額再送好禮。