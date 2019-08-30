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肉肉控吃起來！中秋網購推烤肉懶人包　「油切韓式烤盤」、「多功能烤爐」快入手

2019-08-30 15:27聯合報 記者陳立儀╱即時報導

中秋賞月就是要親友團聚烤肉，網購平台烤肉食材及烤肉相關用具買氣從8月中旬起開始升溫，舉凡PRIME雪花凝脂嫩肩牛排、紐西蘭頂級骰子牛、帝王蟹、干貝、鮮蚵、大明蝦等頂級食材都是饕客最愛，由於現代人愛吃又怕胖，今年團購網的鮮蔬食材大受歡迎；在烤肉用具方面，戶外、室內都可用的多功能電烤盤及強調不沾、油切的韓式烤盤最暢銷。

momo購物網8月初至今烤肉食材銷售成長近5成，隨著養生飲食風氣崛起，「精烤」與「健康」成為今年中秋烤肉的選購訴求，頂級牛排、奢華烤肉組為熱銷選項，主打不沾塗層及油切功能的烤盤、能輕鬆控制火侯的瓦斯與電烤爐則是烤肉的好幫手。momo購物網即日起烤肉用具3折起、烤肉食材5折起，並推出食材懶人包，燒肉名店原燒祭出中秋限定大口肋眼牛小排烤肉組、海陸澎拜烤肉組，嚴選特選級7oz肋眼牛排、藍絲帶特選雪花牛、北海道大干貝等「夯」肉好料。

蝦皮購物近兩周生鮮、肉品等關鍵字搜尋次數較平日成長高達一倍，近年因環保意識抬頭，許多人傾向選擇室內聚餐烤肉，其中像是強調操作容易與無煙特色的菲仕德無煙電烤盤、主打攜帶方便與一次性使用的韓國O.Grill環保拋棄式烤肉爐都頗受青睞。

Yahoo奇摩購物中心烤肉周邊用品業績較上月成長5成，戶外烤爐、電烤盤、烤物、不鏽鋼保鮮盒等都是熱門商品。業者表示，由於中秋團聚最怕下雨攪局，適合室內與多元場景使用的多功能電烤盤自中秋檔期開跑後短短4天業績暴增6成，商品價格帶約1,800～3,500元；烤物熱門商品包括熱銷破百串的阿根廷大尾魷魚串、單日可賣出200包的雞軟骨等。Yahoo奇摩購物中心即日起至9月20日前中秋烤肉神器烤爐烤盤結帳再84折。

博客來9月1日至9月31日推出「團圓派對展」，烤肉必備用品4折起，主打鐵製燒烤吊掛架、可重覆利用的環保烤肉叉具、環保烤爐、煎烤兩用攜帶式折疊不鏽鋼燒烤爐等；食材方面受低醣飲食熱潮影響，雞胸肉、高檔牛肋條買氣較好，還有懶人箱組合，價格約950～2,500元不等。

friDay購物肉品、海鮮類等在8月首周訂單即瞬間衝高，海陸雙拼的組合最受歡迎，烤肉綜合串串組買氣也不輸純肉品，頂級明太子雞翅更是許多消費者額外加購的選擇；在烤肉器材方面，許多消費者基於環保及生活休閒型態走向大自然，一次性的烤肉爐架銷量表現反而較去年同期降低近5成，收納方便、不占空間且可多次使用的烤肉爐架銷量明顯增加3成以上，快速均熱、容易清理的不沾鍋煎烤盤業績也增加超過3成。

ihergo愛合購今年鮮蔬食材買氣暴增，像是愛上美味鮮凍蔬菜專區主打鮮凍綜合蔬菜、鮮凍四季豆、鮮凍青花菜等，一周內就狂賣2,153份，食安先生窯烤一口藷、鮮綠生活栗香地瓜一周也都賣破400份；點心食材以麻糬類最受歡迎，像是日本愛知烤糯米糰子、厚切炭烤麻糬都是熱銷品，傳統辦桌常見甜點「香烤冰淇淋」近一周買氣更翻1.28倍，成為今年中秋最高人氣的燒烤點心單品。

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