慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



金車伯朗咖啡館自8月1日起陸續升級全台門市菜單，為慶祝伯朗咖啡館全面升級完畢，將於9月2 日至9月6日，連續5天舉辦飲品買一送一，此外，凡於9月份(9/1~9/30)至任一門市消費，加碼再贈晚餐套餐50元抵用券。

伯朗咖啡館新菜單早餐推薦「花生醬起司牛總匯三明治」，鬆軟的吐司搭配新鮮爽脆的生菜及營養雞蛋，再以香濃的花生醬起士牛做為內餡，搭配清爽優格、美式脆薯、現煮咖啡，不只營養均衡，美味也滿分；午餐推薦「咖哩去骨雞腿排飯」，以柏克金德式小麥啤酒醃製軟化肉質，再煎烤至金黃焦香的雞腿排，搭配香濃咖哩與米飯，令人胃口大開。

午茶時段超人氣的「焦糖蘋果法式吐司」 ，夾入巧克力與白起司的鬆軟吐司，裹上新鮮蛋液後入鍋現炸，配上手工慢煮的焦糖蘋果；晚餐「嫩煎板腱牛排」煎烤至七分，佐上風味鹽與烤季節時蔬，再搭配柏克金鮮釀啤酒或融合錫蘭紅茶與濃醇噶瑪蘭香甜奶酒的「錫蘭紅茶奶酒」。

此外，慶祝完成全面升級，建國門市加碼於9月2日至4日舉辦中午20份「半熟蛋奶油培根義大利麵午間套餐」免費招待活動；多數門市也將於9月2日至9月6日連續5天舉辦飲品買一送一歡慶。