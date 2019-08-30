全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



妳喜歡的飯店房型是簡雅還是奢華？現在可以一次體驗！這是位於倫敦帷幔飯店的「奢華簡雅．雙感套房」，全球首間、獨一無二，目前僅在Hotels.com獨家販售，即日起至10月29日預訂房價為台幣8,034元起。

Johnny Wujek設計的半邊「奢華」套房，以金屬色裝飾品、動物造型燈具以及以金色迷你吧檯，搭配色彩繽紛的地毯、壁紙組成的空間，保證讓喜歡奢華風的旅客目不暇給。而二分之一的房間以皮質休閒椅、俐落線條的飾品等極簡化的黑白色系擺設，搭配素色絨毛地毯，Kaitlyn Ham完美呈現「簡約典雅」的風格。

那台灣人究竟喜歡房間的哪一端呢？據調查顯示，有近六成的臺灣人認為自己是屬於「簡雅」風格的，喜歡簡單的設計，追求乾靜、整潔最重要。但對於也有超過一成的臺灣人表態追求豐富的色彩，華麗的裝飾，「奢華」才對他的味。此外，對於勇於追求自我風格的臺灣千禧世代而言，超過兩成認為「簡雅風」是種時尚、三成視為優美別緻；而在光譜的另一端，追求「奢華風」的千禧世代，近兩成認為很有趣、兩成覺得是有型。