親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪？

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27聯合報 記者羅建怡╱即時報導

妳喜歡的飯店房型是簡雅還是奢華？現在可以一次體驗！這是位於倫敦帷幔飯店的「奢華簡雅．雙感套房」，全球首間、獨一無二，目前僅在Hotels.com獨家販售，即日起至10月29日預訂房價為台幣8,034元起。

Johnny Wujek設計的半邊「奢華」套房，以金屬色裝飾品、動物造型燈具以及以金色迷你吧檯，搭配色彩繽紛的地毯、壁紙組成的空間，保證讓喜歡奢華風的旅客目不暇給。而二分之一的房間以皮質休閒椅、俐落線條的飾品等極簡化的黑白色系擺設，搭配素色絨毛地毯，Kaitlyn Ham完美呈現「簡約典雅」的風格。

那台灣人究竟喜歡房間的哪一端呢？據調查顯示，有近六成的臺灣人認為自己是屬於「簡雅」風格的，喜歡簡單的設計，追求乾靜、整潔最重要。但對於也有超過一成的臺灣人表態追求豐富的色彩，華麗的裝飾，「奢華」才對他的味。此外，對於勇於追求自我風格的臺灣千禧世代而言，超過兩成認為「簡雅風」是種時尚、三成視為優美別緻；而在光譜的另一端，追求「奢華風」的千禧世代，近兩成認為很有趣、兩成覺得是有型。

針對旅人習慣和飯點選擇偏好，Hotels.com進行「極簡極奢風格調查報告 」發現，在挑選旅遊住宿時，除了飯店價格、地點，國人對於飯店的「顏值」非常重視：近三成（27%）的千禧世代認為飯店風格，必須上相。

簡雅還是奢華？兩種風格一次滿足！圖／Hotels.com提供
簡雅還是奢華？兩種風格一次滿足！圖／Hotels.com提供
分享
有近六成的台灣人認為自己是屬於「簡雅」風格的，喜歡簡單的設計，追求乾靜、整潔最重...
有近六成的台灣人認為自己是屬於「簡雅」風格的，喜歡簡單的設計，追求乾靜、整潔最重要。圖／Hotels.com提供
分享

<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

孫燕姿寬鬆T恤隨性也高級感！魔鬼藏在珠寶裡

2019-08-30 14:04

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59

今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

中秋特輯／世界洋服3連霸 「紳裝西服」大酬賓

2019-08-30 01:16

川味遇上台味 RAW與廊橋雙城聯繹新亞洲味

2019-08-29 20:44

化妝最常犯的4種錯誤！「不愛整理化妝包」小心臉上越來越髒

2019-08-29 20:26

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

在輕井澤喝「冷卻酒」配「現燻起司、香魚」！享受食慾之秋限時1個月

2019-08-29 18:46

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

潮鞋玩跨界！adidas X 亞利桑那冰茶 撞色搭配清涼一夏

2019-08-29 17:50

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

普悠瑪事故重啟調查？破損記憶卡能否復原最關鍵

2019-08-29 17:25

想跟阿信、呸姐穿同款？名人加持秋冬「潮」時尚

2019-08-29 17:13

百貨瘋換季！環球購物中心聯名卡刷2千送1百 SOGO女裝2.5折起

2019-08-29 16:28

搶攻開學季！7-ELEVEN推「無印良品膠墨筆」限時特價 夜間食堂限定商品省10元

2019-08-29 16:06

連鎖茶飲也賣「酪梨鮮奶」！大苑子強勢升級，特優水果與小農鮮乳也買得到

2019-08-29 15:53

毛孩必吃 7間北市毛其林餐廳出列

2019-08-29 15:38

慶祝軍人節和教師節 玩麗寶樂園只要199元

2019-08-29 15:05

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

逛書展、聽樂團、買黑膠 回味記憶中的誠品敦南

2019-08-29 14:48

在家玩調酒！金車「雪莉風味桶」公開這秘方

2019-08-29 14:40

亞洲授權最高榮譽獎項受理報名

2019-08-29 14:34

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

日本票房大好評！《青春豬頭少年不會夢到懷夢美少女》9月27日在台上映

2019-08-29 14:23

日本限時觀光巴士 輕鬆遊愛媛《神隱少女》場景

2019-08-29 14:16

柯南迷注意！怪盜基德café來台 限定12款基德杯墊

2019-08-29 14:04

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

倪妮金色深V襯鑽表登威尼斯紅毯 幕後照曝光 網搶當西瓜

2019-08-29 13:03

傳加盟主串流求償 一芳加盟主：未接獲消息

2019-08-29 12:58

快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

「副會長」穿搭萬寶龍 圈粉力倍增

2019-08-29 00:13

關注環保 開雲集團號召32時尚品牌成立永續聯盟

2019-08-28 23:37
看更多

熱門文章

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈 粉絲不捨

2019-08-29 19:03

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

2019-08-30 11:47

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

畫石虎贈台灣 俄國暖心插畫家點頭9月來訪

2019-08-29 21:39

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

對流雲系發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-08-30 12:12

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

工作一天累垮了 愛犬貼心動作讓他直呼「牠懂我！」

2019-08-30 11:56

吳德榮：今明降雨明顯 下周熱帶擾動活躍

2019-08-30 07:40

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

【為母心情】劉月雲／懶惰兒變新好男人

2019-08-30 06:00

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

【生活點滴】賴提妮／家族旅行之行前遐想

2019-08-30 06:00

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪裡？

2019-08-30 13:13

高鐵延屏東4路線評選 林佳龍：會詢問韓國瑜意見

2019-08-29 20:39

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

南方低壓帶水氣北上 下周三以後天氣不穩

2019-08-30 11:23

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07

順手喝女兒珍奶發現沒珍珠 一問發現超噁真相

2019-08-30 14:14

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

腿長錯了嗎？ 網瘋傳高個兒易得大腸癌 國健署這樣說

2019-08-30 09:00

普悠瑪事故重啟調查？破損記憶卡能否復原最關鍵

2019-08-29 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top