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最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59聯合報 記者孫曼╱即時報導

「好運隨身」是人類最珍惜的美好；「幸運」向來更是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最重要的價值之一。象徵幸運的四葉草啟發了全系列Alhambra珠寶自1968年至今無數迷人又豐富的創作。為慶祝這個誕生超過50周年的標誌性系列，今夏於台北101購物中心4樓都會廣場呈獻限定的「Alhambra幸運花園」，與翩翩蝴蝶和頑皮貓咪穿梭在水池與鞦韆之間，並能於社群平台分享以期間限定專屬app拍攝的照片與影音，只到8月31日止，把握好運最後兩天！

一直以幸運為創作靈感的梵克雅寶，早在1920年代就開始將四葉幸運圖騰與木製護身符、幸運吊飾及和藹的仙子等融入創作之中。至1968年，以四葉幸運草為設計靈感的Alhambra系列終於誕生！在「日常珠寶」概念剛剛興起的那個時代，梵克雅寶先後於1954及1957年，分別在巴黎及紐約開設「La Boutique」精品店，販售較隆重的高級珠寶更為平易近人的作品，其中就包括至今依舊膾炙人口的著名的動物胸針及Alhambra長項鍊等。當時的「時尚潮人」如法國女歌手Francoise Hardy、影星Romy Schneider等，都立馬被「圈粉」，甚至被認為是永恆時尚偶像的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly），都是忠實愛好者，經常配戴Alhambra長項鍊出席各大場合。

至今，梵克雅寶持續以各種天然素材推出新的作品來豐富這個系列，展現設計的流動性和優雅。從優雅的珍珠母貝、縞瑪瑙，到璀璨奪目的鑽石，甚至是蛇紋木（bois damourette）等。而標誌性的幸運草圖騰，更隨時代美學、人們穿搭習慣變化，演繹出各種不同的風貌。除了經典的Vintage Alhambra系列忠實重現1968年面世的首款Alhambra作品，Byzantine Alhambra交錯實心與鏤空的簡約設計；Lucky Alhambra融入心形、蝴蝶、葉子和星星等大自然元素；還有以不對稱手法組合不同色彩、大小的Magic Alhambra；簡約流暢的Pure Alhambra，以及精緻小巧的Sweet Alhambra。不論什麼樣風格的女性，都能找到專屬自己的幸運！

Alhambra幸運花園

地點：台北101購物中心四樓 都會廣場

時間：2019年8月3日至8月31日（免費參觀）

周日至周四上午11:00至晚間9:30

周五及周六上午11:00至晚間10:00

模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
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梵克雅寶Alhambra系列以象徵幸運的四葉草圖騰為主要設計元素。圖／梵克雅寶提...
梵克雅寶Alhambra系列以象徵幸運的四葉草圖騰為主要設計元素。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月3...
梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月31日止。圖／Chris Tzou提供
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女星Romy Schneider於1974年公映的電影《Mouton Enrag...
女星Romy Schneider於1974年公映的電影《Mouton Enragé》中配戴梵克雅寶Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Byzantine Alhambra系列結合鏤空和實心的幸運草圖騰。圖／...
梵克雅寶Byzantine Alhambra系列結合鏤空和實心的幸運草圖騰。圖／梵克雅寶提供
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摩納哥王妃殿下於1979年出席詩歌朗誦會時配戴梵克雅寶Alhambra長項鍊。圖...
摩納哥王妃殿下於1979年出席詩歌朗誦會時配戴梵克雅寶Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Vintage Alhambra系列10枚四葉幸運圖騰項鍊，黃K金鑲嵌藍...
梵克雅寶Vintage Alhambra系列10枚四葉幸運圖騰項鍊，黃K金鑲嵌藍瑪瑙，27萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
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法國才女歌手Francoise Hardy在1973年配戴梵克雅寶Alhambr...
法國才女歌手Francoise Hardy在1973年配戴梵克雅寶Alhambra長項鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Magic Alhambra系列16枚墜飾長項鍊，黃K金鑲嵌白色及灰色珍珠貝母、縞瑪瑙，72萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Sweet Alhambra腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝，45萬1...
梵克雅寶Sweet Alhambra腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、白色珍珠母貝，45萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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「幸運」是梵克雅寶真是的價值之一。圖／梵克雅寶提供
「幸運」是梵克雅寶真是的價值之一。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶四葉幸運圖騰作品歷史手繪圖檔。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶四葉幸運圖騰作品歷史手繪圖檔。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶1974年的「La Boutique」系列廣告可見Alhambra長項鍊...
梵克雅寶1974年的「La Boutique」系列廣告可見Alhambra長項鍊蹤影。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月3...
梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月31日止。圖／Chris Tzou提供
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梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月3...
梵克雅寶在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」至8月31日止。圖／Chris Tzou提供
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梵克雅寶Pure Alhambra戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，13萬5,000元。圖...
梵克雅寶Pure Alhambra戒指，黃K金鑲嵌縞瑪瑙，13萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／Chris Tzou提供
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梵克雅寶Lucky Alhambra系列4枚墜飾手鍊，黃K金鑲嵌珍珠母貝、孔雀石...
梵克雅寶Lucky Alhambra系列4枚墜飾手鍊，黃K金鑲嵌珍珠母貝、孔雀石、虎眼石、紅玉髓，15萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
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摩納哥王妃殿下配戴梵克雅寶Alhambra系列。圖／梵克雅寶提供
摩納哥王妃殿下配戴梵克雅寶Alhambra系列。圖／梵克雅寶提供
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珠寶法國
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