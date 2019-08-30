最後兩天！超可愛梵克雅寶幸運花園你打卡了沒？

2019-08-30 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「好運隨身」是人類最珍惜的美好；「幸運」向來更是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最重要的價值之一。象徵幸運的四葉草啟發了全系列Alhambra珠寶自1968年至今無數迷人又豐富的創作。為慶祝這個誕生超過50周年的標誌性系列，今夏於台北101購物中心4樓都會廣場呈獻限定的「Alhambra幸運花園」，與翩翩蝴蝶和頑皮貓咪穿梭在水池與鞦韆之間，並能於社群平台分享以期間限定專屬app拍攝的照片與影音，只到8月31日止，把握好運最後兩天！

一直以幸運為創作靈感的梵克雅寶，早在1920年代就開始將四葉幸運圖騰與木製護身符、幸運吊飾及和藹的仙子等融入創作之中。至1968年，以四葉幸運草為設計靈感的Alhambra系列終於誕生！在「日常珠寶」概念剛剛興起的那個時代，梵克雅寶先後於1954及1957年，分別在巴黎及紐約開設「La Boutique」精品店，販售較隆重的高級珠寶更為平易近人的作品，其中就包括至今依舊膾炙人口的著名的動物胸針及Alhambra長項鍊等。當時的「時尚潮人」如法國女歌手Francoise Hardy、影星Romy Schneider等，都立馬被「圈粉」，甚至被認為是永恆時尚偶像的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly），都是忠實愛好者，經常配戴Alhambra長項鍊出席各大場合。

至今，梵克雅寶持續以各種天然素材推出新的作品來豐富這個系列，展現設計的流動性和優雅。從優雅的珍珠母貝、縞瑪瑙，到璀璨奪目的鑽石，甚至是蛇紋木（bois damourette）等。而標誌性的幸運草圖騰，更隨時代美學、人們穿搭習慣變化，演繹出各種不同的風貌。除了經典的Vintage Alhambra系列忠實重現1968年面世的首款Alhambra作品，Byzantine Alhambra交錯實心與鏤空的簡約設計；Lucky Alhambra融入心形、蝴蝶、葉子和星星等大自然元素；還有以不對稱手法組合不同色彩、大小的Magic Alhambra；簡約流暢的Pure Alhambra，以及精緻小巧的Sweet Alhambra。不論什麼樣風格的女性，都能找到專屬自己的幸運！

Alhambra幸運花園

地點：台北101購物中心四樓 都會廣場

時間：2019年8月3日至8月31日（免費參觀）

周日至周四上午11:00至晚間9:30