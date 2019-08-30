今夏最萌「貓美術館」倒數 9月這5天看展請吃哈根達斯

2019-08-30 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



今年最讓貓奴融化的展覽「貓美術館–CAT ART世界名畫展」進入閉展倒數階段，主辦單位聯合數位文創特別於9月2日至9月6日，限時5天推出每日現場購票的前100位觀展者，即可兌換哈根達斯迷你杯冰淇淋一份，還沒看展或想再去體驗一次的，可把握這個夏季最療癒的展覽。

「貓美術館」結合貓Cat、藝術Art、誘人Tempting（CAT）三大元素，由日本知名畫家山本修以趣味翻玩的手法重新將「世界名畫全面喵化」，包含維喵爾「戴珍珠耳環的少女貓」、喵文西「貓娜麗莎」、喵勒「拾貓草」等原創作品，世界名畫主角全都換成貓主子，每一幅都可融化貓奴們的心。

不同於一般美術館，展場一樓的「喵趣空間」更是打卡拍照的好題材，除了提供貓耳朵等道具讓觀者真正走入名畫變為貓，為逛展留下趣味回憶。另外，還有貓樂園、貓城堡與自創空間都可讓觀者不自覺進入貓的世界。