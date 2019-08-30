最奢華最霸氣 「紅底鞋唇膏」9月登台比香奈兒還貴

2019-08-30 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「彩妝精品化」近來已成美妝市場新主流，也推升了彩妝品單價的新高度。以「紅底鞋」聞名，創立於時尚之都巴黎的Christian Louboutin Beauty彩妝，將於9月16日正式進駐台北忠孝SOGO，除了帶來唇妝系列產品外，也將同步上市眼影和指甲油，不僅唇膏價位衝破3000元，指甲油定價也要1900元，比香奈兒貴了快3倍。

品牌創辦人Christian Louboutin先生認為，彩妝不該只是彩妝，更是一件藝術品，因此，對於彩妝瓶器的設計也相當講究，要讓抹唇膏、上眼影、塗指甲油這些事變成一件件充滿儀式感的奢侈體驗，鼓勵女性從容優雅的享受生活。

例如Christian Louboutin唇膏，便是以埃及古文物及裝飾藝術浪潮為靈感，如女性軀體般婀娜的瓶身曲線，點綴皇冠般的旋蓋，繫上一條絲綢緞帶，讓唇膏搖身一變成精品頸鍊。

指甲油的瓶身則採多面、漸層而輕巧的玻璃容器，且為了呼應品牌系列中最高的高跟鞋Ballerina Ultima，還特別設計長達8吋的纖細瓶刷。

雖然Christian Louboutin Beauty成立於2012年，但靈感卻可追朔至1992年。當時，Christian Louboutin先生設計名為La Pensee的高跟鞋時，總覺得少了點韻味，突然的靈光乍現，他將紅色指甲油塗在鞋底，經典Christian Louboutin紅底高跟鞋就此誕生，似乎也預告了Christian Louboutin Beauty緊跟著紅底鞋的腳步，未來一定會誕生。