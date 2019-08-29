川味遇上台味 RAW與廊橋雙城聯繹新亞洲味

2019-08-29 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



當川味遇上台味，會迸出什麼樣的新火花？知名主廚江振誠在四川打造餐廳廊橋（THE BRIDGE），8月底將到台北的RAW舉行限定2日餐會，不僅用四川特色小吃演繹餐會限定道地川味，還會有隱藏菜色手工老街蛋烘糕，打破川味只有麻與辣的印象。

江振誠自新加坡的Restaurant ANDRE時期開始，便已開始將旗下餐廳一一介紹給RAW，期望藉由不同團隊廚藝切磋，可帶給RAW無價學習經驗。今年7月期間，RAW前往四川與廊橋餐飲團隊合作餐會，兩支年輕餐飲團隊展現台北、成都之間、兩種不同風土人情的對話，

這次換廊橋（THE BRIDGE）來到台北RAW餐廳合作餐會，端出餐會限定的道地川味，用四川有名特色小吃之一的葉兒粑，白色的糯米粑粑以綠葉包裹，餡心是特製四川醬肉配黃金魚子醬，運用炭焙鮪魚油融合，不僅可嘗到鹹香，還有炭香、蠟香。

另一道廊橋經典壓桌大菜魚香翡翠筍殼魚，融合江振誠對川菜獨有見解，也就是24味型中的魚香，不再是如俗話所說「魚香不見魚」，而是魚香中還有魚，更嘗得到鮮上加鮮。此外，菜單中還有一道隱藏菜色手工老街蛋烘糕，用成都代表小點放入花樣繁多內餡，神祕口味令人期待。