化妝最常犯的4種錯誤！「不愛整理化妝包」小心臉上越來越髒

2019-08-29 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



化妝，是現代女性，甚至是男性都不可缺少的一部分。無論是否接受過專業的化妝技巧培訓，或多或少都能瞭解化妝的基本技巧。但如果真的想把妝畫好，卻不是一件很容易的事情。

以下為幾個化妝中會出現的錯誤，也可以順便看看自己的妝容是否有出錯的部分。

1.保持化妝包的乾燥

化妝包內，乘載著大家每天美麗的武器，然而這些化妝品及工具，都是直接要使用在皮膚上面的。一旦化妝包潮濕了，在化妝包內裡的環境，就容易滋生細菌，所以化妝包內的乾燥也是非常重要的一件事情。

2.正確的選擇基礎色系

每個人膚色的不同，當然妝品上的選擇也會不一樣，相對來說，基礎色就顯得非常重要。有些人在試色時，會塗抹在手上，來判定色系是否符合自己。但其實手上的膚色與臉部的膚色還是有區別的。因此在選擇顏色上，最後多做些功課，請教彩妝師來為自己判定。

3.使用唇線筆

許多女生在上唇部的妝時，通常就是直接在嘴唇上畫個兩圈就完事了。但這樣只是顏色上有所變化，唇形卻是沒有修飾到。這時候建議可以使用唇線筆來修飾下邊緣線，可以讓唇部看起來更加豐滿。

4.定期清理唇部