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限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

MUJI無印良品為了傳承亞洲地區的生活智慧及文化，特別走訪大陸、日本、印度，以天然素材結合民間工藝，推出符合現代生活所需的「文脈」商品系列，希望藉此促進人與地域的連結，今年4月首度在日本無印良品銀座旗艦店上市時大獲好評，台灣現在也首度引進，採限定門市限量販售，台北統一時代百貨款式最多，微風門市也有部分款式開賣。

統一時代門市限定販售的男土耳其棉藍染日式祭典服是從日本傳統文化「祭典」啟發的舒適日常服飾，以藍染製成的材質，在穿久之後會呈現獨特的慣穿感；另外還有男女棉質細褶紋織浴衣，源自日本江戶時代開始，人們習慣穿著浴衣前往住家附近的場所，參加祭典、觀賞煙火感受夏天的風情，因而將具有良好透氣性的浴衣設計成方便平日穿搭的款式。

自日本江戶時代，滋賀縣琵琶湖北西側的高島市農家在冬季休耕時以編織為副業，高島縮織品的表面具有凹凸感，吸濕排汗性佳，適合高溫潮濕的夏季穿著，MUJI無印良品「文脈」商品系列的女有機棉高島縮織服飾就是從日本農家傳統副業「高島縮織」啟發的夏季服飾，統一時代與微風門市限定販售。

日本傳統工藝的理念強調善用再生素材，本次推出的男女再生棉T恤服飾系列是將製作T恤、襯衫過程中產生的剩餘素材，混入尚未使用的棉素材紡織而成，統一時代與微風門市限定販售。

輕巧又堅韌，自中國古代開始，木棉布一直被用於豆漿製作工序之中，木棉布能抵受高溫及擠壓黃豆時所產生的壓力，質感纖薄柔順、透氣度高，觸感輕巧柔順，MUJI無印良品「文脈」商品系列的女有機棉紗織套衫從廚房發掘的布料「豆漿濾布」做為紡織素材，更清爽耐穿，統一時代與微風門市限定販售。

有機亞麻庫塔長上衣則是從印度傳統服飾「庫塔」啟發的日常服飾，100%有機亞麻製成，打造清爽舒適的肌膚觸感，統一時代門市限定販售。「庫塔」是來自印度旁遮普地區的傳統家居服，起源自19世紀常駐於印度的英國人平時穿著的睡衣，而後廣泛使用在世界各國。

MUJI無印良品「文脈」系列：男棉質細褶紋織浴衣，2,250元，統一時代門市限定...
MUJI無印良品「文脈」系列：男棉質細褶紋織浴衣，2,250元，統一時代門市限定販售。圖／無印良品提供
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