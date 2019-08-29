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芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

鬆軟綿密的芋頭，近期成了甜點新寵兒，各家業者紛紛以芋頭入餡，推出各式新品搶攻芋頭控的胃。像是來自東京的杏桃鬆餅屋，9月起將推出台日混搭「柚香芋泥卡士達鬆餅」；一〇八抹茶茶廊則有一系列的抹茶芋泥大判燒、芋想抹茶拿鐵；起士公爵的中秋節專屬限定「紫芋金沙乳酪蛋糕」，將鹹蛋黃、芋頭、紫薯混搭，將傳統食材發揮出創新滋味。

杏桃鬆餅屋這次以日本傳統鄉土料理「里芋のゆずみそ煮（里芋柚子味噌煮）」為概念，將料理延伸至甜點與飲品，並結合日本現今風行的台灣味，研發出吃得到芋泥、芋圓與卡士達醬的新品「柚香芋泥卡士達鬆餅」，同時也推出「芋香拿鐵」，以及清爽的「檸香柚子氣泡飲」、「香檸柚子茶」3款飲品，於9/1至10/31期間限定販售。

今年秋天，一〇八抹茶茶廊在全台五家分店推出芋泥系列商品，9/4至11/17期間限定的抹茶芋泥大判燒、芋想抹茶拿鐵/芋想焙茶拿鐵、芋想聖代、芋想套餐(板橋店僅販售抹茶芋泥大判燒)。選用台灣的大甲芋頭與日本京都宇治抹茶口味，除了抹茶與芋頭口味百搭，再加上漸層飲的特色層次分明，是芋頭控們不能錯過超夯新品。

主打「少油、少糖、低熱量」的乳酪蛋糕是起士公爵經典代表，今年中秋節特別打造了「紫芋金沙乳酪蛋糕」，使用了屏東在地以最自然與高成本孕育出的高品質鴨蛋的鹹蛋黃，搭配台中大甲嚴選芋頭以及日本鹿兒島韻味渾厚的天然紫薯雙重滋味，口味彷彿像是放大版的月餅，讓中秋送禮多了不一樣的選擇。

杏桃鬆餅屋「柚香芋泥卡士達鬆餅」售價350元(套餐附160元飲品)。圖／杏桃鬆餅...
杏桃鬆餅屋「柚香芋泥卡士達鬆餅」售價350元(套餐附160元飲品)。圖／杏桃鬆餅屋提供
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起士公爵「紫芋金沙乳酪蛋糕」售價680元(6吋)。圖／起士公爵提供
起士公爵「紫芋金沙乳酪蛋糕」售價680元(6吋)。圖／起士公爵提供
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ㄧＯ八抹茶茶廊「芋想套餐」售價168元(含抹茶芋泥大判燒1個、芋想拿鐵1杯)。圖...
ㄧＯ八抹茶茶廊「芋想套餐」售價168元(含抹茶芋泥大判燒1個、芋想拿鐵1杯)。圖／一〇八抹茶茶廊提供
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