芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



鬆軟綿密的芋頭，近期成了甜點新寵兒，各家業者紛紛以芋頭入餡，推出各式新品搶攻芋頭控的胃。像是來自東京的杏桃鬆餅屋，9月起將推出台日混搭「柚香芋泥卡士達鬆餅」；一〇八抹茶茶廊則有一系列的抹茶芋泥大判燒、芋想抹茶拿鐵；起士公爵的中秋節專屬限定「紫芋金沙乳酪蛋糕」，將鹹蛋黃、芋頭、紫薯混搭，將傳統食材發揮出創新滋味。

杏桃鬆餅屋這次以日本傳統鄉土料理「里芋のゆずみそ煮（里芋柚子味噌煮）」為概念，將料理延伸至甜點與飲品，並結合日本現今風行的台灣味，研發出吃得到芋泥、芋圓與卡士達醬的新品「柚香芋泥卡士達鬆餅」，同時也推出「芋香拿鐵」，以及清爽的「檸香柚子氣泡飲」、「香檸柚子茶」3款飲品，於9/1至10/31期間限定販售。

今年秋天，一〇八抹茶茶廊在全台五家分店推出芋泥系列商品，9/4至11/17期間限定的抹茶芋泥大判燒、芋想抹茶拿鐵/芋想焙茶拿鐵、芋想聖代、芋想套餐(板橋店僅販售抹茶芋泥大判燒)。選用台灣的大甲芋頭與日本京都宇治抹茶口味，除了抹茶與芋頭口味百搭，再加上漸層飲的特色層次分明，是芋頭控們不能錯過超夯新品。