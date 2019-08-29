華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假已接近尾聲，想留下難忘回憶，不如趁現在來趟說走就走的旅行！中華航空即日起推出期間限定的優惠活動，高雄飛北海道來回未稅10,000元，若想要體驗日本北國風光，可把握機會入手便宜機票。

北海道位於日本最北部，一年四季風景優美，春季可賞到全日本最晚的櫻花，夏天可看美麗煙火，體驗最道地的日本夏日活動，秋天則是能見到滿滿楓紅，冬天除了美麗雪景外，還能夠盡情享受溫泉。此外，城市也有多個景點，如百萬函館纜車夜景、富良野薰衣草等，皆受到台灣旅客喜愛。

中華航空即日起到9月13日間，推出高雄飛北海道驚喜促銷價，來回未稅最低10,000元起，出發日期為9月13日限定。由於是促銷機票，開立機票後去回程不能更改訂位，若更改須重新計算價格，並依照票規收取改票手續費。另不適用共用班號航班，也不適用於兒童及嬰兒票價。此外，訂票之後就不能退票。