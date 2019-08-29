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囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37聯合報 記者陳立儀╱即時報導

秋季購物節、周年慶優惠大檔相繼到來，藥妝店也火力全開，祭出彩妝、保養、防曬、女性私密用品等多項優惠，囤貨就趁現在！屈臣氏即日起推出700件商品加1元多1件，Tomod’s共有近400件商品買1送1；日藥本舖秋季購物節9月5日至9月29日開跑，也主打眾多日本商品買1送1、第2件5折等好康。

屈臣氏即日起至9月25日推出700件商品加1元多1件，包括獨家新品蒂芬妮亞恆潤肌極濃玻尿酸多效修護霜、Collagen by Watsons 10周年限定版水潤平衡保濕凝膠及唤白新生素顏霜、天天美麗杏仁酸速效面膜、9月17日上市的Naturals by Watsons洋甘菊全系列等，彩妝控必買的MISSHA甜色磁吻霧感液態唇膏加1元多1件後平均單價只要100元，新升級的洗顏專科超微米卸粧蜜加1元多1件後平均單價只要85元。

同時屈臣氏也舉辦閨蜜好朋友月，任一款衛生棉、口腔商品折扣後消費滿288元送50元商品提貨券、女性私密用品任2件88折、髮類商品折扣後消費滿288元送50元商品提貨券。

Tomod’s 「狂歡周年慶」即日起至10月2日開跑，祭出保養、彩妝、口腔、保健食品等近400件熱銷商品買1送1，包括St.Clare聖克萊爾玻尿酸100%保濕面膜5入、我的心機超能安瓶面膜4入、JOURMOE 3inONE眼彩筆、休足時間

腳底凸點貼片12枚入、限店販售的Neogence自拍免修修亮白面膜4入等；同步舉辦醫美大賞，醫美品牌合計消費滿999元可享結帳金額再9折；購買Za、戀愛魔鏡、INTEGRATE、專科、瑪宣妮、阿葵亞、思波綺、fino、uno等日系品牌商品消費滿488元可享現折50元；購買衛生棉類商品滿199元現折20元、私密清潔保養商品滿399元現折30元。

日藥本舖「秋季購物節」主打REMAX凜洗髮乳－紅蔘＆馬油300ml買1送1，等同一瓶只要50元；第2件5折的主打商品為Hapika迪士尼電動牙刷系列，為日本限定的迪士尼聯名款，原價399元。另有多項特價商品，包括Naris小太陽透亮修飾防曬噴霧SPF50＋／PA＋＋＋＋，原價450元、9月6日至9月7日激安價299元，曼秀水潤肌瞬間清爽防曬凝乳6’S原價379元、特價199元，MITOMO浮世繪面膜－蜂王乳櫻花精華原價49元、特價3片100元。

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REMAX凜洗髮乳－紅蔘＆馬油300ml，原價99元、日藥本舖9月5日至9月29日買1送1。圖／日藥本舖提供
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MITOMO浮世繪面膜－蜂王乳櫻花精華，原價49元、日藥本舖9月5日至9月29日特價3片100元。圖／日藥本舖提供
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