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潮鞋玩跨界！adidas X 亞利桑那冰茶 撞色搭配清涼一夏

2019-08-29 17:50聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

運動潮鞋大玩跨界合作，adidas Originals聯手美國知名飲料品牌亞利桑那冰茶，推出全新adidas x AriZona聯名系列，繽紛撞色搭配相當吸睛；而Vans則找來滑板品牌Baker Skateboards合作，推出許多重磅聯名商品，也讓炎夏足下穿搭增添視覺焦點感。

美國知名飲料品牌亞利桑那冰茶是成立於1992年的一家茶飲料品牌，憑藉多元化口感與繽紛外包裝設計深受消費者喜愛。這次adidas Originals推出全新的adidas x AriZona聯名系列，以綠茶口味包裝作為主推配色，以湖水綠作為底色，黑枝紅梅的標誌性視覺，大玩拼接撞色概念。聯名系列以Continental Vulc為原型設計，男生鞋款以黑色鞋頭、鞋舌與鞋尾細節拼接花卉鞋身，女生則以梅花同色的玫粉色呈現三處，俏皮繽紛的配色適合夏日季節穿搭。

今夏Vans則與滑板品牌Baker Skateboards合作，2000年由Andrew Reynolds創立的Baker Skateboards富有龐克風格，鮮明的品牌形象也影響不少滑板人。這次精選了Old Skool Pro、Slip-On Pro、SK8-Hi Pro和Style 112 Pro鞋款，鞋面皆採用重磅麂皮製作，側身則採拼接方式並印上Baker標誌。同步推出系列服飾帽款，輕鬆打造街頭滑板造型。

adidas x AriZona CONTINENTAL VULC(女生鞋款)，...
adidas x AriZona CONTINENTAL VULC(女生鞋款)，售價2,890元。圖／adidas Originals提供
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今夏Vans則與滑板品牌Baker Skateboards合作多款聯名商品。圖／...
今夏Vans則與滑板品牌Baker Skateboards合作多款聯名商品。圖／Vans提供
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adidas x AriZona聯名系列鞋款將於9月1日全球同步上市。圖／adi...
adidas x AriZona聯名系列鞋款將於9月1日全球同步上市。圖／adidas Originals提供
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adidas x AriZona CONTINENTAL VULC(男生鞋款)，...
adidas x AriZona CONTINENTAL VULC(男生鞋款)，售價2,890元。圖／adidas Originals提供
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今夏Vans則與滑板品牌Baker Skateboards合作多款聯名商品。圖／...
今夏Vans則與滑板品牌Baker Skateboards合作多款聯名商品。圖／Vans提供
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