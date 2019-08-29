潮鞋玩跨界！adidas X 亞利桑那冰茶 撞色搭配清涼一夏

2019-08-29 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動潮鞋大玩跨界合作，adidas Originals聯手美國知名飲料品牌亞利桑那冰茶，推出全新adidas x AriZona聯名系列，繽紛撞色搭配相當吸睛；而Vans則找來滑板品牌Baker Skateboards合作，推出許多重磅聯名商品，也讓炎夏足下穿搭增添視覺焦點感。

美國知名飲料品牌亞利桑那冰茶是成立於1992年的一家茶飲料品牌，憑藉多元化口感與繽紛外包裝設計深受消費者喜愛。這次adidas Originals推出全新的adidas x AriZona聯名系列，以綠茶口味包裝作為主推配色，以湖水綠作為底色，黑枝紅梅的標誌性視覺，大玩拼接撞色概念。聯名系列以Continental Vulc為原型設計，男生鞋款以黑色鞋頭、鞋舌與鞋尾細節拼接花卉鞋身，女生則以梅花同色的玫粉色呈現三處，俏皮繽紛的配色適合夏日季節穿搭。